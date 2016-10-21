Пробки убивают хоккей в Приморье

На домашних матчах «Адмирала» все больше свободных мест - болельщики просто устали от многочасовых пробок возле «Фетисов Арены», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Болельщики владивостокской хоккейной команды «Адмирал» написали письмо губернатору Приморья Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ, в котором просят решить вопрос о строительстве транспортной развязки около «Фетисов Арены» (Маковского, 284), сообщает Vl.Ru. На ближайшей домашней серии «моряков» активисты будут собирать подписи, а после передадут свое послание главе региона.

Строительство автомобильной развязки планировалось еще в 2014 году. Проект, включавший в себя разворотное кольцо для машин, два выезда с территории концертно-спортивного комплекса в сторону города, надземный пешеходный переход, а также выезд с улицы Находкинской в сторону Артема, прошел государственную экспертизу, но построен не был.

Сейчас директор Приморской краевой общественной организации клуба болельщиков хоккейной команды «Адмирал» Александр КОРОВИН написал открытое письмо губернатору Приморского края, в котором акцентировал внимание не только на том, что проблематично перед началом хоккейного матча попасть на парковку около ледовой арены, но и на том, что общественный транспорт не справляется в полной мере с доставкой горожан к «Фетисов Арене»: по вечерам часто не хватает автобусов, на которых можно уехать домой.

На запрос VL.ru о строительстве развязки около арены ответил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморского края Александр ШВОРА: «Стоимость проекта составляла около 450 миллионов рублей, предполагалось финансирование из федерального бюджета. Объект прошел экспертизу. Срок начала строительства еще не определен».

Приводим текст письма болельщиков полностью:

«Обращаются к Вам преданные болельщики ''Адмирала'', члены фан-клуба и жители Владивостока.

Наш ''Адмирал'' выступает в КХЛ четвертый сезон. И каждый год со времени первого матча в истории команды чиновники обещают решить вопрос по строительству транспортной развязки у ''Фетисов Арены''. Еще в 2014 году на строительство разворотного кольца было предусмотрено внебюджетных средств 238 млн руб., в том числе 153 млн - из краевого бюджета, 51 млн - из федерального, 34 млн руб. - из бюджетов муниципальных образований. В апреле 2014 года проект развязки даже прошел госэкспертизу. Однако воз до сих пор и ныне там…

Болельщики и жители Владивостока, посещающие арену во время хоккейных матчей и концертов, постоянно жалуются на чрезвычайное неудобство заезда и выезда на ''Фетисов Арену'' из-за отсутствия прилегающих дорог с удобными асфальтированными съездами и заездами.

От часа до полутора часов люди тратят на то, чтобы заехать на парковку, и столько же - на то, чтобы выехать после игры домой. По этой причине многие люди не могут посетить или отказываются посещать хоккей, так как не готовы тратить уйму времени и нервов на дорогу и парковку.

Ситуация для зрителей осложнена тем, что и наземный, и железнодорожный транспорт на нижайшем уровне обеспечивают доставку зрителей к арене. Автобусных маршрутов очень мало, и влезть в них не представляется возможным, а расписание электричек вообще не учитывает время начала и окончания хоккейных матчей.

Единственным средством доставки на арену в нашем автомобильном городе был и остается личный автомобиль. Поэтому вопрос строительства развязки остается самым актуальным в нашем городе.

Мы гордимся тем, что во Владивостоке есть хоккей, замечательный и уважаемый хоккейный клуб ''Адмирал'', а также одна из лучших ледовых арен России с самой большой в стране парковкой. Так давайте, Владимир Владимирович, сделаем решающий шаг в создании инфраструктуры арены - построим давным-давно обещанную дорожную развязку.

Вся надежда на вас, Владимир Владимирович, так как без вашего волевого решения, похоже, этот вопрос никогда не сдвинется с мертвой точки».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.