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Подписаться на "Золотой Рог" со скидкой можно еще три дня

21 Октября 2016, 15:15 | Приморье

В эти дни приморцы могут оформить подписку на первое полугодие 2017 года на льготных условиях.

Скидки предоставляются как на услуги по доставке изданий, так и на каталожную цену ряда газет и журналов: на 10% – для федеральных изданий и до 15% – для региональных и местных СМИ по каталогу Почты России.

Оформление подписки ведется во всех почтовых отделениях Приморского края и на сайте podpiska.pochta.ru в соответствии с современными стандартами предложения услуги. На сайте Почты России в онлайн – режиме можно познакомиться с аннотацией каждого представленного издания, воспользоваться специальными предложениями, найти специализированные издания и сделать свой выбор.

«Ассортимент изданий, доступный по подписке очень широкий. Желание приморцев читать качественные издания мы только поддерживаем: отслеживаем предпочтения населения, предлагаем оформить подписку на один или несколько месяцев, а также выбрать удобный способ получения издания на дом или «до востребования», – рассказала руководитель Приморского филиала Почты России Надежда Никишина.

Кроме этого, Всероссийская декада подписки – это шанс сделать доброе дело. Всем желающим предлагают принять участие в акции «Дерево добра» и внести свой вклад в пополнение библиотек детских домов и других социально-значимых учреждений. К благотворительной акции уже присоединились представители государственных структур края, предприятий и редакции приморских газет. В отделениях почтовой связи  городов и районных центров установлены баннеры «Дерево добра», на которых размещены доставочные карточки с указанием издания, его стоимости, адреса и наименования детского дома или дома престарелых.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Почта России  подписка 



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