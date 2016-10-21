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Тигр, пойманный во Владивостоке, упитанный, здоровый, явно недавно кого-то съел - эксперт
Тигр, гулявший по Владивостоку, помещен в реабилитационный центр, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
20 октября специальная группа Департамента охотнадзора Приморья отловила тигра, который два дня держал в напряжении жителей Владивостока. В операции принимал участие и Павел Фоменко, сотрудник WWF России.
Чуть больше суток потребовалось сотрудникам УМВД и Департамента охотнадзора Приморского края, для того чтобы обнаружить и поймать тигра, который появился в жилом микрорайоне Владивостока 19 октября. Вечером 20 октября в полицию поступило очередное сообщение, что тигра видели в пригороде Владивостока в районе бухты Шамора. Группы охотнадзора Приморского края оперативно переместились из микрорайона Снеговой Пади на место, обозначенное очевидцем, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.
«В районе 22-х часов был установлен визуальный контакт с хищником. Тигр был обнаружен в лесу с помощью тепловизора. Животное находилось на необходимой дистанции для выстрела, чтобы его усыпить. Тигр сразу не лёг, но спустя некоторое время лекарство подействовало. Затем его отвезли в Центр реабилитации и реинтродукции тигров и других хищников в селе Алексеевка, где были сделаны все необходимые процедуры: взятие проб, замер, первичный осмотр, - сообщает руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов Павел Фоменко. - Это молодой самец, в возрасте около трех лет, весом 140 кг».
Хищник был обездвижен и отловлен без нанесения ему травм. Как отмечает Павел Фоменко, очень хорошо сработали все службы, задействованные в этой операции: Департамент охотнадзора Приморского края, полиция, сотрудники Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных (ПРОО «Центр «ТИГР») в селе Алексеевка, АНО «Амурский тигр», специалисты-ветеринары Приморской государственной сельскохозяйственной академии, за что всем – огромная благодарность.
«Тигр упитанный, здоровый. Явно недавно кого- то съел, кота или собаку. Сейчас чувствует себя хорошо», - комментирует заместитель директора Департамента охотничьего надзора Приморского края Алексей Суровый.
После проведения необходимых манипуляций по отбору проб и промеров, тигр был помещен в вольер реабилитационного центра. При обследовании у зверя не выявлено видимых повреждений. У него взяты анализы на заболевания, результаты которых станут известны чуть позже. Если по завершению полного обследования у тигра не выявятся отклонения, в том числе связанные с реакцией на человека и жертву, будут нормальные физиологичечские параметры, животное начнут готовить к выпуску в дикую природу. Дальнейшую судьбу зверя решит консилиум специалистов.
«Специалистам еще предстоит выяснить почему тигр вышел к людям. Также необходимо установить дикий он или же был изъят из дикой природы, содержался в частном секторе и потом сбежал. Сейчас же главное, что сам тигр жив и здоров, и не нанес никакого ущерба людям. Это доказывает, что тигры и люди могут жить рядом друг с другом», – комментирует директор Дальневосточного Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Немаловажный вопрос, который сейчас волнует многих - какие меры необходимо предпринимать, чтобы дикие животные не появлялись в городе.
«Перемещения диких хищников нередко возникают из-за недостатка кормовых ресурсов либо связаны с естественным процессом расселения молодых особей, - говорит Павел Фоменко. – Поэтому конечно, важная задача - увеличивать численность кормовых ресурсов на конкретных территориях, где обитает тигр. Для того чтобы животные были «привязаны» к определенным местам обитания, такие работы по увеличению численности копытных животных – сохранению их от последствий многоснежных зим, бескормицы, эпизоотий и браконьерства, необходимо в первую очередь вести с охотничьими хозяйствами».
Фото WWF России.
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