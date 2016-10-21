Директор угольного разреза, где работники объявляли голодовку, уволился

Заявление об увольнении написал директор Лучегорского угольного разреза, где свыше 120 человек ранее провели акцию протеста, в пятницу объявят нового руководителя, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РИА Новости. Как сообщил начальник пресс-службы АО "Дальневосточная генерирующая компания" Алексей Субботин, его заявление уже удовлетворено. Сегодня чуть позже будет объявлен новый управляющий. Всем людям уже выплатили деньги.

На прошлой неделе 40 работников АО "ЛУР" начали голодовку, требуя прекратить сокращение персонала на двух главных предприятиях поселка и увеличить зарплату. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский обратился к председателю правления РАО ЕЭС Востока Сергею Толстогузову с просьбой вмешаться в урегулирование ситуации и рассмотреть вопрос о замене менеджмента предприятия. Позже число голодающих стало расти, и в общей сложности было зарегистрировано 126 заявлений от рабочих о присоединении к акции протеста.

После этого была достигнута договоренность, что до марта 2017 года руководство АО "Лучегорский угольный разрез" и ОАО "Дальневосточная генерирующая компания не будет проводить никаких сокращений. Также сотрудникам разреза будет выплачена премия, которая действовала ранее, до 1 января 2016 года, на общую сумму более 28 миллионов рублей. После этого голодовка была прекращена. Премии начали выплачивать 17 октября.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.