Игорь Кокоза доволен внешним видом приморских полицейских

Во Владивостоке на стадионе «Динамо» состоялся очередной общегородской строевой смотр, в котором приняли участие сотрудники полиции из районных управлений внутренних дел, подразделений патрульно-постовой службы полиции и дорожно-патрульной службы ГИБДД, а также курсанты Владивостокского филиала Дальневосточного Юридического института МВД России.

Выправку и внешний вид стражей правопорядка проверял начальник Управления по работе с личным составом УМВД России по Приморскому краю Игорь Кокоза, который остался доволен видом своих подчиненных.

В ходе торжественного построения на плацу полицейские показали пример того, каким должен быть современный сотрудник правоохранительных органов и продемонстрировали высокий уровень строевой подготовки. В этом смогли убедиться и присутствующие зрители из числа жителей и гостей приморской столицы.

За образцовый внешний вид и строевую выправку лучшие подразделения были отмечены руководством. Самыми бравыми признаны курсанты Владивостокского филиала Юридического Института МВД. Девушки-курсантки юридического института по праву были признаны лучшими: их выправке и строевой подготовке могут позавидовать и мужчины. Почетные второе и третье места заняли подразделения владивостокского гарнизона и батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Владивостока.

Начальник УРЛС УМВД России по Приморскому краю Игорь Кокоза отметил: «Подобные мероприятия, с одной стороны, влияют на укрепление доверия населения органам внутренних дел, а с другой - напоминают приморским полицейским о возложенной на них ответственности, повышают дисциплину и улучшают выправку сотрудника полиции».