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Tele2 поздравит жителей Арсеньева с Днем города

21 Сентября 2018, 12:40 | Приморье

Владивосток Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, примет участие в праздновании Дня города Арсеньева. 22 сентября на площади у дворца культуры «Прогресс» для гостей праздника Tele2 откроет зону виртуальных развлечений.

Гостям праздника оператор предложит протестировать современные технологии и узнать больше о возможностях скоростного мобильного 4G-интернета. На площадке Tele2 будут работать тематические интерактивные зоны. Выполненив задания квеста, участники получат подарки.

В зоне QR-телепорта гости праздника отправятся в виртуальное путешествие по уголкам России. Зрители VR-кинотеатра увидят любимые фильмы на скорости 4G в очках виртуальной реальности. Любителям онлайн-игр оператор предложит проверить скорость реакции и ловкость, чтобы «поймать» виртуальные гигабайты и минуты. Благодаря VR-технологиям жители Арсеньева оценят надежное качество 4G-интернета Tele2.

После прохождения заданий квеста участники смогут отдохнуть в лаунж-зоне Tele2, зарядить смартфоны, попробовать вкусный кофе и сахарную вату.

В 2018 году Tele2 запустила сети LTE в Приморском крае, одним из первых городов, где оператор развернул технологию стал Арсеньев. Строительство сети 4G позволило обеспечить качественное прокрытые скоростного мобильного интернета. Базовые станции Tele2 установлены и настроены таким образом, чтобы даже при перемещениях абонента скорость оставалась высокой.

На площадке Tele2 специалисты компании ответят на вопросы клиентов и помогут сконструировать оптимальный тариф обновленной линейки «Мой Tele. Помимо прочего, в этот день при подключении к любому пакетному тарифу новых абонентов ждут приятные бонусы и возможность стать обладателем смартфона Tele2 Maxi Plus. Победителя акции и обладателя нового гаджета определят в финале праздника в 17:00.  

Людмила Калашникова, коммерческий директор приморского филиала Tele2:

«Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов и всегда оказывается в центре интересных и масштабных городских событий. Наши интерактивные площадки в дни рождения приморских городов уже посетили жители Владивостока, Артема и Уссурийска, которые оценили возможности современных мобильных технологий. В предстоящую субботу мы приглашаем жителей Арсеньева погрузиться в цифровые развлечения, получить позитивные эмоции и приятные бонусы».

Онлайн-площадка Tele2 в Арсеньеве будет работать 22 сентября с 12:00 до 18:00 на площади у дворца культуры «Прогресс». Вход свободный.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: день города  tele2  праздник 



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