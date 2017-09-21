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В Межмуниципальном отделе МВД в Приморье - новый начальник

21 Сентября 2017, 14:20 | Приморье

В среду, 20 сентября начальник Управления МВД России по Приморскому краю генерал-майор полиции Николай Афанасьев представил личному составу начальника Межмуниципального отдела МВД России «Спасский», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В актовом зале отдела полиции в присутствии сотрудников органов внутренних дел и приглашенных гостей Николай Афанасьев объявил приказ о назначении начальником отдела подполковника полиции Максима Ягодинца.

Также начальник приморского УМВД выразил надежду, что спасские полицейские будут с честью выполнять свои служебные обязанности.

Досье «Золотого Рога»

Максим Ягодинец родился 19 декабря 1980 года. Службу начал проходить с 1997 года с момента зачисления курсантом Уссурийского факультета Владивостокского филиала юридического института МВД РФ. С 1999 года - оперуполномоченный отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел г. Спасск - Дальний. В 2005 году назначен старшим оперуполномоченным Спасск-Дальнего межрайонного отдела УФСКН Российской Федерации по Приморскому краю. С 2009 года - начальник отдела уголовного розыска криминальной милиции отдела внутренних дел по городскому округу Спасск-Дальний. В 2014 году назначен заместителем начальника - начальником полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации "Спасский". Награжден медалями "За отличие в службе" 3-й и 2-й степеней, нагрудным знаком МВД России "За отличную службу" 2-й степени. За время службы имеет 21 поощрение.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: кадры  полиция  МВД  назначение  приморье  спасск-дальний 



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