В Приморье завтра начнутся дожди

Владивостоке дождь ожидается завтра вечером, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».

Сегодня, 21 сентября, и в ближайшую ночь погоду в Приморье будет определять гребень тихоокеанского антициклона. Днём воздух прогреется до +20…+25 °С, ночью основной фон температур составит +6…+14 °С, в отдельных горных районах воздух выхолодится до +4…−1 °С.

В пятницу днём антициклон отступит на восток, атмосферное давление начнёт падать. К Приморью подойдут атмосферные фронты, на западе края начнутся дожди, усилится ветер. Фон дневных температур без существенных изменений, до +20…+25 °С.

Во Владивостоке сегодня и в ближайшую ночь ожидается малооблачная погода. Днём столбик термометра поднимется до +21…+24 °С, ночью опустится до +14…+16 °С.

Завтра в течение дня облачность увеличится до значительной, во второй половине дня усилится юго-восточный ветер, вечером возможен небольшой дождь. Максимальная температура ожидается на 2–3 градуса ниже и составит +19…+21 °С.