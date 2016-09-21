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В Приморье автолюбителей предупредили об опасности выхода леопардов на дорогу
Полицейские Хасанского района Приморья провели профилактическую акцию, направленную на повышение правосознания участников дорожного движения. Чтобы предупредить трагедии, стражи правопорядка напомнили автолюбителям, что превышение скоростного режима опасно и для людей, и для диких животных, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Мероприятие было организовано по инициативе Общественного совета при отделе МВД России по Хасанскому району. На автомобильной трассе Раздольное – Хасан, которая проходит в непосредственной близости от территории национального парка «Земля леопарда», полицейские и член Общественного совета Светлана Иршенко провели акцию «Водитель, снизь скорость: леопард!». Сотрудники Госавтоинспекции рассказали более 200 водителям о том, что они проезжают по местам обитания краснокнижных животных – амурского тигра и дальневосточного леопарда, которые в любой момент могут появиться на дороге.
Напомним, что за последние 12 месяцев на сопредельной с национальным парком территории произошло уже два ДТП с участием дальневосточных леопардов. В октябре 2015 года под колеса автомобиля попал Leo 11M Меамур. От полученных травм самец, который находился в самом расцвете сил, погиб. В июле 2016 года один из леопардов снова выбежал на дорогу: на этот раз от столкновения с транспортным средством пострадала Leo 8F Килли, которая некоторое время неподвижно лежала на дороге, после чего пришла в себя и скрылась в лесу. При этом, в отличие от первого инцидента, водитель с места происшествия скрылся, не сообщив полиции и специалистам «Земли леопарда» о случившемся.
В ходе акции помимо проведения профилактической работы с автолюбителями полицейским также удалось выявить нарушителей ППД. В отношении недобросовестных водителей стражи правопорядка составили 22 административных протокола, в том числе 13 за превышение установленной скорости движения и 1 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
«Инциденты, в которых водители не успевают вовремя среагировать на вышедшее на трассу животное, не редкость. Поэтому мы еще раз напомнили водителям о необходимости соблюдения скоростного режима, – рассказала Светлана Иршенко, заместитель главного редактора общественно-политической газеты «Хасанские вести». – Нужно быть внимательным на дороге: именно от нас, людей, зависит жизнь лесных обитателей. Если не превышать скорость, можно вовремя остановиться и уберечь животное от гибели».
Каждому водителю инспекторы вручали специальные памятки, а также рассказывали о дальневосточном леопарде и о важности работы по сохранению популяции пятнистого хищника и мест его обитания.
«Такая работа со стороны полиции не может не радовать. Водители действительно должны сохранять бдительность и помнить, что рядом обитает самая редкая крупная кошка на планете, – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Человек может предотвратить беду, если осознает весь груз ответственности, которую он несет садясь за руль, ведь из-за его действий могут пострадать как люди, так и звери. Ни в коем случае нельзя превышать скорость, в том числе и у границ «Земли леопарда».
Отметим, что в настоящее время вдоль автомобильной трассы в Хасанском районе по инициативе главы администрации Приморского края Владимира Миклушевского продолжается установка предупреждающих дорожных знаков «Земля леопарда».
По материалам пресс-службы ОМВД России по Хасанскому району.
Фото Екатерины Блидченко.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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