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В Приморье автолюбителей предупредили об опасности выхода леопардов на дорогу

21 Сентября 2016, 21:30 | Приморье

Полицейские Хасанского района Приморья провели профилактическую акцию, направленную на повышение правосознания участников дорожного движения. Чтобы предупредить трагедии, стражи правопорядка напомнили автолюбителям, что превышение скоростного режима опасно и для людей, и для диких животных, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Мероприятие было организовано по инициативе Общественного совета при отделе МВД России по Хасанскому району. На автомобильной трассе Раздольное – Хасан, которая проходит в непосредственной близости от территории национального парка «Земля леопарда», полицейские и член Общественного совета Светлана Иршенко провели акцию «Водитель, снизь скорость: леопард!». Сотрудники Госавтоинспекции рассказали более 200 водителям о том, что они проезжают по местам обитания краснокнижных животных – амурского тигра и дальневосточного леопарда, которые в любой момент могут появиться на дороге.

Напомним, что за последние 12 месяцев на сопредельной с национальным парком территории произошло уже два ДТП с участием дальневосточных леопардов. В октябре 2015 года под колеса автомобиля попал Leo 11M Меамур. От полученных травм самец, который находился в самом расцвете сил, погиб. В июле 2016 года один из леопардов снова выбежал на дорогу: на этот раз от столкновения с транспортным средством пострадала Leo 8F Килли, которая некоторое время неподвижно лежала на дороге, после чего пришла в себя и скрылась в лесу. При этом, в отличие от первого инцидента, водитель с места происшествия скрылся, не сообщив полиции и специалистам «Земли леопарда» о случившемся.

В ходе акции помимо проведения профилактической работы с автолюбителями полицейским также удалось выявить нарушителей ППД. В отношении недобросовестных водителей стражи правопорядка составили 22 административных протокола, в том числе 13 за превышение установленной скорости движения и 1 за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

«Инциденты, в которых водители не успевают вовремя среагировать на вышедшее на трассу животное, не редкость. Поэтому мы еще раз напомнили водителям  о необходимости соблюдения скоростного режима, – рассказала Светлана Иршенко, заместитель главного редактора общественно-политической газеты «Хасанские вести». – Нужно быть внимательным на дороге: именно от нас, людей, зависит жизнь лесных обитателей. Если не превышать скорость, можно вовремя остановиться и уберечь животное от гибели».

Каждому водителю инспекторы вручали специальные памятки, а также рассказывали о дальневосточном леопарде и о важности работы по сохранению популяции пятнистого хищника и мест его обитания.

«Такая работа со стороны полиции не может не радовать. Водители действительно должны сохранять бдительность и помнить, что рядом обитает самая редкая крупная кошка на планете,  – отметила Татьяна Барановская, директор ФГБУ «Земля леопарда». – Человек может предотвратить беду, если осознает весь груз ответственности, которую он несет садясь за руль, ведь из-за его действий могут пострадать как люди, так и звери. Ни в коем случае нельзя превышать скорость, в том числе и у границ «Земли леопарда».

Отметим, что в настоящее время вдоль автомобильной трассы в Хасанском районе по инициативе главы администрации Приморского края Владимира Миклушевского продолжается установка предупреждающих дорожных знаков «Земля леопарда».

По материалам пресс-службы ОМВД России по Хасанскому району.

Фото Екатерины Блидченко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: экология  земля леопарда 



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