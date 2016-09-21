В Приморье в нацпарке "Земля леопарда" состоялся экофестиваль "Лесная сказка"

Сто шестьдесят школьников разгадывали тайны леса на празднике, организованном 17 сентября Управлением образования Хасанского района Приморья и Амурским филиалом WWF России при участии национального парка «Земля леопарда», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Необычную форму экологического фестиваля предложили ребята из школы №2 села Барабаш. Каждая школа должна была не только подготовить команду для выступления на тему леса, но и подобрать интеллектуальные задания для конкурса «Тайны леса» и для игровой спортивной программы «Лесная олимпиада». Работу 15 команд оценивали сами ребята, а в конце праздника прошел аукцион, на котором разыграли призы, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

«Школьники постарались. Всем понятно, что домом тигра и леопарда является лес. И от того, в каком состоянии он находится, есть ли в нем копытные, которые являются пищей для краснокнижных кошек, зависит размер популяции хищников, - говорит Светлана Титова, эксперт Амурского филиала WWF России.- Биоразнообразие юго-западного Приморья поражает воображение. Сосудистых растений более трех тысяч! Одних только кленов семь видов, реликты, такие как тис, калопанакс семилопастной растут рядом с бархатом амурским и орехом маньчжурским. Самые ценные деревья – дуб монгольский и кедр корейский дают пищу всему живому».

День леопарда отмечался в местах обитания самой редкой кошки планеты, дальневосточного леопарда, уже в 14-й раз. Идею его проведения WWF России предложил в 2003 году, она была подхвачена общественностью, администрацией Хасанского района, а с 2008 года фестиваль стал проводиться и в соседнем Надеждинском районе Приморья.

«Праздник удался! Экологический фестиваль мы проводим каждый год, но в этот раз он получился особенным, – рассказывает Наталья Вольвач, главный специалист управления образования администрации Хасанского района. – Ведь в этом году отмечаются такие даты, как 90-летие Хасанского района и 155-летие поселка Славянка. Ребята готовились к празднику с большим удовольствием, и у них получились яркие выступления. Педагоги уделяют природоохранной тематике много внимания, и благодаря этому дети знают, что природа – в наших руках».

Все 15 команд на экологическом фестивале дружно отвечали на сложные вопросы, играли в «звериные игры», танцевали флэш-моб, пели песни и частушки о лесе.

За яркие выступления, правильные ответы и стремление к победе на олимпиаде жюри вручало командам специальные жетоны, которые затем можно было потратить на аукционе подарков. Главным лотом стали сертификаты на поездку во Владивосток для участия в Дне тигра 25 сентября.

Фото – Светлана Титова / WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.