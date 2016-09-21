Курсанты МГУ будут обучаться на оборудовании мирового уровня

Международный концерн Asea Brown Boveri Ltd. (ABB), мировой лидер в области электрооборудования и судового электродвижения, подписал соглашение с МГУ им. Невельского, в рамках которого поставит университету оборудование, имитирующее работу судовой электроэнергетической установки типа Azipod, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Партнерство с Морским университетом во Владивостоке – закономерное продолжение нашей судостроительной программы в России. В связи с развитием судостроительной отрасли на Дальнем Востоке, мы уверены, что соглашение с Морским университетом приведет к новому этапу развития образовательной и научно-исследовательской инфраструктуры судостроения, обмену опытом с целью создания нового высокотехнологичного облика судостроения в России», - говорит президент российского филиала ABB Анатолий ПОПОВ.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.