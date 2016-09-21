В Приморье абитуриенты хотят в инженеры

Очередная приемная кампания показала рост популярности технических специальностей

Несмотря на то что на рынке труда продолжает сохраняться дисбаланс спроса и предложения, те, кто сегодня выбирает свою будущую профессию, все чаще заглядывают в прогнозы относительно востребованности тех или иных специальностей. И хотя пока выпускники школ с наивысшим баллом ЕГЭ по-прежнему предпочитают экономические программы обучения, с каждым годом увеличивается конкурс на инженерные и естественно-научные направления подготовки. Такой вывод можно сделать по итогам приемной кампании 2016 года, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Самый большой выбор направлений подготовки и соответственно максимальное количество бюджетных мест традиционно предлагает абитуриентам Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ): 4 436 мест на более чем 100 направлений.

Одним из лидеров по количеству бюджетных мест в крупнейшем вузе региона занимает Инженерная школа ДВФУ. Это и понятно: именно люди с техническим образованием в наибольшей степени требуются сегодня экономике региона.

Если говорить о проходном балле на те или иные инженерные направления, то наиболее высоким он был, по уже сложившейся традиции, на «Архитектуру», «Дизайн архитектурной среды», «Строительство уникальных зданий и сооружений» (более 200 баллов по трем предметам ЕГЭ). Чуть ниже – на «Строительство» (190).

Однако, помимо уже давно востребованных направлений, растет спрос у высокобалльников на такие программы, как «Инноватика» (проходной балл – 199), «Робототехника» (187), «Электроэнергетика» (182), «Нефтегазовое дело» (177).

Кстати, именно на Инженерную школу приходится самый большой процент целевого набора. Так, на «Машиностроение» из 20 бюджетных мест на конкурс было выставлено только 3, еще 2 предназначались для лиц с особыми правами, остальные 15 человек были приняты по целевому набору в интересах обороны, безопасности и ОПК. Примерно такая же ситуация и на специальности «Кораблестроение». Из 54 бюджетных мест 31 было выделено на целевой прием. Еще 10 целевых мест выделено на прикладной бакалавриат в филиале ДВФУ в Большом Камне.

Еще одна тенденция, которая набирает обороты последние несколько лет, – это рост проходного балла в Школе естественных наук. Самый высокий конкурс в этом году в этой школе был на «Программную инженерию»: на это направление мог поступить абитуриент, имеющий в багаже не менее 209 баллов. Высоким был «порог» - около 200 баллов - и для прохождения на математические специальности: «Прикладная математика и информатика», «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем», «Математика и компьютерные науки», «Прикладная математика». Более доступным был в этой школе проходной балл на «Гидрометеорологию» (121), «Почвоведение» (111).

В Школе биомедицины наивысший проходной балл – на специальность «Биофизика» (213). Желающих обучаться на специальности «Лечебное дело» ожидал барьер в 204 балла. А вот на «Биотехнологию» можно было поступить и со 107 баллами по ЕГЭ.

В Школе гуманитарных наук абитуриенты с наибольшим количеством баллов выбирали «Издательское дело», «Журналистику», «Рекламу и связи с общественностью», «Конфликтологию. Чуть ниже проходной балл - на «Психологию» и «Религиоведение».

Несмотря на некоторое изменение тенденций, лидеры спроса в этом году остались традиционными. Это «Востоковедение» с проходным баллом 245, «Юриспруденция» (231) и все экономические направления подготовки (не менее 200).

Если говорить о конкурсе на одно бюджетное место, то в среднем на программы бакалавриата и магистратуры он составил девять человек на место, а лидером по популярности стало «Государственное и муниципальное управление» — 34 человека на место.

Всего в этом году в Дальневосточный федеральный университет поступило около 7 тыс. абитуриентов из 63 субъектов РФ. Доля поступающих из-за пределов Приморья составила 45%.

Ответственный секретарь приёмной комиссии Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) Светлана КЛИМЕНКО отмечает, что в этом году в вузе наблюдался очень высокий конкурс. На отдельные специальности среди тех, кто принес оригиналы аттестатов, конкурс составлял до 15 человек на место. В среднем по университету конкурс был 10 человек на место.

«В этом году, как и ранее, во ВГУЭС поступили ребята из самых разных уголков мира: из Китая, Кореи, Молдовы, Нигерии, Японии, Казахстана и других стран, - говорит Светлана Клименко. - Представлены многие российские регионы: в наш университет приезжает много ребят из Амурской области, Забайкальского края, Еврейской автономной области, Якутии, Хабаровского края, Сахалинской и Магаданской областей. Также у нас в университете будут учиться ребята из Москвы и Московской области, Петербурга и Ленинградской области. Не первый год к нам приезжают абитуриенты из Краснодарского края».

Средний проходной балл ЕГЭ (по одному предмету) в этом году во ВГУЭС составил 70,2 балла, включая и технические, и экономические, и гуманитарные направления.

Самым высоким был проходной балл на «Экономику» - на все направления этого профиля он был больше 200. Выше 200 баллов необходимо было иметь абитуриентам, чтобы попасть на такие направления, как «Туризм», «Дизайн среды», «Юриспруденция», «Бизнес-информатика», «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление». Несколько проще было поступить на «Экологию и природопользование» (155 баллов), «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (160), «Технологию транспортных процессов» (162), «Автомобильный сервис и тюнинг» (165).

По целевому набору было принято 11 абитуриентов-высокобалльников, 4 из них – для оборонного предприятия «Гранит», 7 – для дальнейшей работы по специальности на территории Приморского края.

Специализированные морские вузы Приморья вот уже несколько лет подряд во главу угла ставят подготовку по профильным специальностям. Именно на эти направления по традиции самое большое количество бюджетных мест.

Морской государственный университет им. Невельского на 2016-2017 учебный год по государственному заказу принял на плавательные и студенческие специальности на бюджетное обучение 690 человек, на внебюджет – 944 человека, на военную кафедру – 208 человек.

Из 395 бюджетных мест на специалитет, наибольшее их число (285) приходится на две основные специальности – «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок».

Если говорить о проходном балле, то для судоводителей он составил в этом году 143 балла, для судомехаников – 130, для электромехаников – 126. На факультет электроники и информационных технологий можно было поступить имея в багаже 145 баллов, на физико-технический – 161. На гуманитарном факультете МГУ им. Невельского проходной балл не опустился ниже 163.

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет предложил в этом году обучение по 22 направлениям. Здесь, как и в МГУ им. Невельского, основной акцент сделан на профильные, морские специальности. Бюджетных мест больше всего на «Судовождении» (40), «Водных биоресурсах и аквакультуре» (60), «Промышленном рыболовстве (40).

Проходной балл на эти направления подготовки был вполне доступным для выпускников приморских школ: на «Судовождение» - 122, «Эксплуатацию судовых энергетических установок» - 115, «Управление водным транспортом» - 109, «Промышленное рыболовство» - 118.

На «Экономике», «Менеджменте» и «Социологии» в этом вузе можно учиться только на внебюджетной основе. Но желающих получить здесь экономическое образование за деньги было довольно много: сюда пришли абитуриенты с баллами от 124 до 204.

В Тихоокеанском государственном медицинском университете на 10 направлений подготовки было открыто 500 бюджетных мест. Наибольшее их число – на «Лечебное дело»: 300 врачей готовы подготовить здесь в рамках контрольных цифр приема.

Самым высоким в этом году проходной балл был на «Стоматологию» (196), «Лечебное дело» (189) и «Педиатрию» (179).

Большое количество мест было зарезервировано в вузе для целевого приема. Только по направлению «Лечебное дело» вуз в этом году набрал 45 абитуриентов для департамента здравоохранения Приморского края, 18 – для министерства здравоохранения Сахалинской области, 6 человек – для Камчатского края, 12 – для Республики Саха (Якутия), 5 – для Магаданской области, 17 – для Федерального медико-биологического агентства, 25 – для Министерства обороны, 25 – для нужд флота и 3 – для ГУФСИН. Довольно большое количество целевых мест выделено и на других факультетах ТГМУ.

Дальневосточный институт искусств по традиции вел набор на три факультета. На музыкальном было открыто 43 бюджетных места, на художественном – 6, на театральном – 18. Конкурс на все направления в этом году был достаточно высоким, однако баллы по ЕГЭ хотя и учитывались, но решающего значения не имели. Наибольшее внимание приемная комиссия обращала на результаты творческих испытаний, а их на каждом направлении было не меньше трех. Именно эти баллы играли особую роль при зачислении абитуриентов, позволив набрать в творческий вуз наиболее талантливую молодежь.

Владивостокский филиал Российской таможенной академии реализует четыре направления подготовки – «Таможенное дело», «Экономика», «Менеджмент» и «Юриспруденция». Всего в этом году в филиале 70 бюджетных мест. В это учебное заведение на все направления подготовки зачислены абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ (выше 200).

Будущих работников сельскохозяйственной отрасли будут обучать в Приморской сельхозакадемии. На профильные направления подготовки («Агрономия», «Зоотехника», «Ветеринария» и др.) выделено в этом году 388 бюджетных мест. Проходной балл был вполне доступным: на «Ветеринарию» - 105, «Зоотехнику» и «Агрономию» - 107.

А вот на программы по экономике и менеджменту в этом году набора нет: Институт экономики и бизнеса ПСХА не прошел государственную аккредитацию и не имеет права выдавать дипломы государственного образца. Экономистам и управленцам, обучавшимся здесь на платной основе, предложено перевестись в Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт и Хабаровский государственный университет экономики и права.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.