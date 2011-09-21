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В ГИБДД не спешат оглашать результаты проверки
Прошел ровно месяц с момента, как по поручению Генерального прокурора России Юрия ЧАЙКИ краевая прокуратура была обязана выяснить насколько законы действия коммерсантов в стенах межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю. А заодно проверить соответствие действительности ту информацию, что публиковали СМИ.
Однако о результатах проверки не сообщается. В то время как в начале сентября, по словам и.о. помощника прокурора Приморского края Светланы СУДНИЦИНОЙ итоги проверки были уже «на руках», и только требовали обобщения.
Тогда помощник прокурора в телефонном разговоре попросила немного терпения, обещав, что в ближайшее время результаты через официальный сайт прокуратуры станут достоянием общественности и гласности. Однако прошло две недели, но информации нет, сколь-нибудь внятного комментария получить не удается.
Пока прокуратура думает, в ГИБДД, в том числе, в МЭО ГИБДД происходили поистине революционные дела.
На прошлой неделе из Москвы во Владивосток прибыл полковник ЛЫТКИН, не далее как в конце августа уже проверявший экзаменационные подразделения приморской ГИБДД. По неофициальной информации, он остался недоволен работой местных экзаменаторов. Пока мотивы, заставившие высокого московского проверяющего вновь посетить Владивосток, не разглашаются, но сей факт заставляет предположить, что МЭО ГИБДД ждут большие перемены.
Досье "ЗР"
По информации из осведомленных источников, в приемной комиссии ГИБДД заседает руководитель одной из прикормленных владивостокских автошкол (название организации имеется в распоряжение «ЗР»), ранее судимый. Не так давно этот г-н был осужден по статье, предусматривающей ответственность за содержание притона и вовлечение в занятие проституцией.
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