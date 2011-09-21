«Зеленая» экономика как приоритет

Для прибрежных областей во всем мире вопросы экологии являются особенно актуальными. Именно поэтому 5 лет назад губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН выступил с инициативой проведения в крае международного экологического форума «Природа без границ».

С тех пор каждый год осенью во Владивостоке собираются ведущие российские и международные эксперты в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Форум призван достичь максимального взаимодействия между органами государственной власти, научным сообществом, деловыми партнерами, общественными организациями для сохранения в естественном состоянии окружающей среды, а также способствовать формированию единого экологического пространства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В работе форума ежегодно принимает участие более 400 представителей органов государственной власти и субъектов Российской Федерации, отечественных и зарубежных представителей науки и общественных экологических объединений, промышленных и деловых кругов. Форум стал площадкой для обмена положительным опытом проведения региональной экологической политики в субъектах РФ и странах Азиатско-Тихоокеанского региона, выработки соответствующих рекомендаций для органов государственной власти Российской Федерации и стран АТР, расширения и повышения эффективности международного экологического сотрудничества, рационального использования природных ресурсов.

Постоянные участники форума отмечают, что за время, прошедшее после четырех форумов, наметились положительные тенденции в области охраны окружающей среды и природопользования как на международном, так и на федеральном и региональном уровнях. В Приморском крае уже многое сделано в ходе реализации мероприятий в рамках подготовки к проведению саммита АТЭС в 2012 году - сдаются в строй очистные сооружения, проводятся работы по благоустройству территорий, развивается нетопливная энергетика и нетрадиционные для Приморья источники энергии. Все это благотворно сказывается на экологическом состоянии акваторий и окружающей среды.

Но в то же время на Дальнем Востоке введены в строй терминалы по отгрузке нефти на Сахалине (порт Пригородное) и в Хабаровском крае (порт Де-Кастри). Готовится к вводу в строй крупнейший нефтяной терминал на Дальнем Востоке в Козьмино (залив Находка). Все это, в свою очередь, приведет к резкому увеличению объемов транспортировки нефти железнодорожным и морским транспортом. А значит, сегодня необходимо думать о том, как сделать новые производства экологически чистыми и безопасными. Ведь безопасная и комфортная в экологическом контексте среда обитания - важнейший и во многом определяющий инфраструктурный компонент в социально-экономическом развитии России и Дальнего Востока.

«Человечество в XXI веке обязано найти разумный компромисс между вопросами экологической безопасности и успешной реализацией экономического развития, - считает губернатор Приморья Сергей Дарькин. - Администрацией края в настоящий момент разработана и успешно реализуется стратегия использования природных ресурсов. Мы прекрасно понимаем, что современное развивающееся общество неизменно будет осваивать все большие территории, нуждаться в большем количестве различных природных ресурсов. Общество обязано контролировать этот процесс. В резолюциях предыдущих форумов мы особо подчеркивали, что Приморский край более не может позволить рассматривать сырьевые ресурсы как точку роста экономики. Руководство края уже сегодня, объединив усилия бизнеса, общественных организаций, различных ветвей власти, переводит экономику края на уровень максимально эффективного природопользования: увеличивается глубокая переработка, внедряются природосберегающие технологии, рекультивирована свалка на Горностае, построен новый современный мусороперерабатывающий завод и т.д. Моя основная задача как губернатора Приморского края - создание комфортной и безопасной жизни для приморцев. А состояние экосистемы является основой комфортного проживания людей».

Этот год не станет исключением, и 6-7 октября форум «Природа без границ» пройдет во Владивостоке в пятый раз. Он будет посвящен вопросам перехода к «зеленой экономике», развитию наноэкологии, экологического туризма и энергоресурсосбережения, повышению энергетической эффективности, реализации экологических проектов при подготовке к саммиту АТЭС 2012 года.

Главная цель форума-2011 - выработка участниками совместных мер в сфере обеспечения благоприятной окружающей среды, сохранения биоразнообразия, рационального использования природных ресурсов на основе комплексного обсуждения состояния, проблем и перспектив в данных областях.

В рамках трех секций планируется обсудить вопросы развития экологического туризма, повышения энергетической эффективности и энергоресурсосбережения, использования современных технологий, направленных на обеспечение экологической безопасности. В мероприятии примут участие более 10 иностранных государств и представителей международных организаций.

Кроме этого, мероприятия Пятого международного экологического форума «Природа без границ» будет сопровождать специализированная экспозиция. На ней планируется представление популярных экологических туров в Приморском крае, экотуризма в национальных парках Приморья. Будет представлена информация о переводе на природный газ ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЦ «Северная», использовании возобновляемых источников энергии, исследования воздействия аварии на АЭС г.Фукусима (Япония) на радиационную обстановку в Японском море. А также будут представлены экологические проекты, реализуемые в рамках подготовки города Владивостока к cаммиту АТЭС.

О своем намерении принять участие в форуме уже заявили ведущие российские и иностранные эксперты. Среди них - вице-президент компании Hyundai Heavy Industries ОАО «Хендэ Тежелая Промышленность» КИМ Киенг Мин, директор Представительства Национальной организации туризма Кореи во Владивостоке ПАК Хью Бон, директор по России Британской торговой Палаты, ведущий эксперт Проекта Россия-ЕС «Внедрение результатов мониторинга окружающей среды в экономические процессы в РФ» Руут Юхан, руководители комитетов Государственной думы по проблемам Севера и Дальнего Востока, по вопросам национальностей, по делам Федерации и региональной политике, представители ДВО РАН, WWF и других организаций. Всего будет заслушано более 50 докладов на самые разные темы, а итогом форума станет резолюция участников, которая будет направлена в адрес федеральных, краевых и муниципальных властей, общественных организаций и частных компаний.