Спасшие город

18 августа 1945 года экипаж танкера «Таганрог» Дальневосточного морского пароходства спас Владивосток от нападения японского пилота-камикадзе

Военный помощник капитана судна капитан-лейтенант Федор БУРМИСТРОВ сбил из пулемета вражеский самолет над Амурским заливом в районе Первореченской нефтебазы, ныне - акционерного общества «Новая независимая компания «Приморнефтепродукт».

Летчик-смертник ВВС императорской Японии хотел протаранить танкер «Таганрог», когда война уже фактически завершилась. 15 августа император Японии объявил по радио о капитуляции, после чего 16 августа японские войска начали сдаваться в плен.

Налет камикадзе на Владивосток - единственный реальный боевой эпизод в жизни города за 158 лет его существования, если не считать безнаказанного обстрела города японской эскадрой в Русско-японскую войну, в ответ на который пусть недостроенная Владивостокская крепость и многочисленные военные корабли, базирующиеся в городе, не сделали ни одного ответного выстрела.













Воспитывать молодежь в духе патриотизма

Этому памятному событию, а также 73-летию со дня окончания Второй мировой войны было посвящено торжественное мероприятие, состоявшееся на минувшей неделе на территории «ННК-Приморнефтепродукт» около памятника рабочим и служащим нефтебазы, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Среди почетных гостей, которых принимал коллектив предприятия во главе с генеральным директором АО «ННК-Приморнефтепродукт» Виталием ВЕРШИНИНЫМ: Андрей БРИК, председатель Думы Владивостока, Владимир ПУЧКОВ, руководитель общественного штаба кандидата на должность губернатора Приморского края Андрея ТАРАСЕНКО, Владислав КИМ, директор филиала ПАО «ДВМП» в г.Владивосток Виктор ГОРЧАКОВ, экс-председатель Законодательного собрания Приморского края Наталья ГОРЧАКОВА, дочь старшего механика танкера «Таганрог» Константина ПОВЕРОВА, представители прессы, администрации города, аппарата Думы Владивостока, ветераны и сотрудники АО «ННК-Приморнефтепродукт».

Это уже второе подобное социально значимое мероприятие, организованное АО «ННК-Приморнефтепродукт» по инициативе члена президиума Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ленинского района Анатолия РЫБАЧЕНКО. Первое состоялось в 2016 году и получило большой общественный резонанс. Как выяснилось, многие жители столицы Приморья, в том числе и работники этого акционерного общества, ничего не знали о подвиге моряков «Таганрога». И это вполне объяснимо.

Во-первых, история налета на Владивосток летчика-смертника императорских ВВС изначально не афишировалась. Она попала под гриф «совершенно секретно». И лишь много лет спустя в приморских СМИ было несколько заметок, и все. Во-вторых, в этой связи неприглядно выглядели подразделения ПВО, которые должны были защищать небо Владивостока. Но по факту, противовоздушная оборона проморгала вражеский самолет. И наши военные замалчивали свою непростительную халатность.

Прошли годы, пришло время снимать печати и замки с тайн и запретов, чтобы потомки знали и не забыли, как все это было.

- Те давние события останутся на века в истории нашей страны и, самое главное, останутся в сердцах нашей молодежи. Поэтому мы стараемся поддерживать традиции и проводим данные мероприятия, чтобы наша молодежь воспитывалась в духе патриотизма. Чтобы в случае чего, не дай бог, молодые люди могли встать на защиту нашей отчизны, подчеркнул генеральный директор АО «ННК-Приморнефтепродукт» Виталий Вершинин, выступая перед гостями торжественного мероприятия.

С ним солидарен Андрей Брик. По его словам, экипаж танкера «Таганрог» совершил подвиг, сохранив Владивосток и жизнь тысячам его жителей. И очень важно, чтобы молодое поколение всегда помнило об этом.

- Но, чтобы оно помнило, обязательно нужно об этом говорить, напоминать и чтить такую важную дату, как окончание Второй мировой войны. Для нас очень важно, чтобы поколение, которое придет нам на смену, всегда помнило о том, что жизнь – это не мгновение. Жизнь – это история. Дума города Владивостока всегда уделяет большое внимание таким историческим проектам, как Владивостокская крепость. Вы все знаете, что мы вместе с администрацией Владивостока инициировали снятие с аукциона объектов Владивостокской крепости. И сейчас мы вместе с молодежью занимаемся ее восстановлением. В перспективе, чтобы это был центр военно-патриотического воспитания и еще центр истории развития и памяти города Владивостока, - рассказал присутствующим председатель Думы Владивостока.

Танкер мог взорваться

Как известно, оператором танкера «Таганрог», построенного в Соединенных Штатах в 1943 году и присланного в Советский Союз по программе лэнд-лиза, в годы войны было Дальневосточное морское пароходство. В своем приветственном спиче Владислав Ким отметил, что именно слаженные действия экипажа танкера не позволили вражескому пилоту осуществить свой чудовищный план. Тем самым моряки спасли город от страшной беды, навсегда увековечив свои имена в истории.

К сожалению, участников и очевидцев тех событий уже не осталось среди ныне живущих. Но еще живы их родственники и близкие. Своими воспоминаниями об отце поделилась Наталья Горчакова, дочь старшего механика танкера «Таганрог» Константина Поверова, который в считанные минуты запустил паровой двигатель судна и отвел его от огненного пятна бензина на воде. Если бы этого не произошло, то танкер, не прошедший дегазацию после слива 11 тысяч тонн бензина, мог бы взлететь на воздух.

Дочь героя рассказала, что отец по характеру был не очень разговорчивый и не любил вспоминать о том, что случилось 18 августа 1945 года на рейде Первореченской нефтебазы. Более того, это событие в семье не обсуждалось.

- Если говорить о том, что я об этом знала, то почти ничего. А когда мы задавали ему вопросы, он говорил: «Придет время, и вы все узнаете». Мой отец всю жизнь был для меня эталоном решимости, твердости, красоты, если хотите, а он таковым и был. Нас, трех дочерей, он держал в большой строгости во всех отношениях. И мы его побаивались. Видели мы его очень редко, он все время плавал. Он очень любил ту землю, на которой жил. И доказывал эту любовь своими поступками. Особенно он любил Арсеньева, и все свое свободное время, если оно было, посвящал этому человеку. Собирал молодых людей, они сплавлялись по рекам, по маршруту Владимира Клавдиевича. И друзья, которые у него были, а я их застала, собирались компаниями, красиво пели и очень достойно себя держали, - рассказала Наталья Константиновна.

Не секрет, что территория «ННК-Приморнефтепродукт», где установлен памятник рабочим и служащим нефтебазы, погибшим в годы Великой Отечественной войны, закрыта для посторонних как режимный объект. Между тем, по словам Анатолия Рыбаченко, экскурсии школьников и студентов к мемориалу, не так давно восстановленному, где могли бы проходить встречи с ветеранами Великой Отечественной, несомненно, подняли бы планку патриотического воспитания молодежи, о чем так много говорилось на мероприятии. И Виталий Вершинин поддержал эту инициативу. Она вполне вписывается в рамки социальных программ АО «ННК-Приморнефтепродукт», которое он возглавляет.