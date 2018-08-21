"Жаль, что гости Владивостока попадают в нашу неухоженность"

На вопросы газеты «Золотой Рог» отвечает известный далеко за пределами края приморец Геннадий Турмов

Деловая газета «Золотой Рог» продолжает цикл интервью с выдающимися жителями Приморского края, посвященный 80-летию Приморья. Мы ведем диалог о том, как развиваться региону, какой опыт прежних лет может быть полезен, как улучшить жизнь приморцев и имидж нашего края.

Гость газеты «Золотой Рог» - профессор ДВФУ, доктор технических наук, Заслуженный деятель науки и техники РФ, Лауреат премии Президента РФ в области образования (2002 г.), Почетный гражданин города Владивостока Геннадий ТУРМОВ. Он также является президентом Профессорского клуба г. Владивостока и председателем правления Приморского отделения Союза пенсионеров России.

- Геннадий Петрович, какие процессы, происходящие сегодня в крае, вас особенно волнуют?

- В последнее время во Владивостоке появилось много иностранных туристов, из Китая, Республики Корея, других стран, и очень жаль, что они попадают в нашу неухоженность. Казалось бы, прекрасное сооружение - арка Цесаревича, там всегда клубится много гостей города, а в нескольких метрах от нее в сторону моря - метровая яма с трухой от пня, и никому до этого дела нет.

Другой пример нашей бесхозяйственности - разваливающийся туалет рядом с Пушкинским театром, который заслоняет монастырское подворье. Сколько бился, чтобы его убрать, еще будучи депутатом, но… Кто-то решил, что это памятник истории, и ведомство по охране памятников стоит на защите этой развалюхи. Жаль, что таким абсурдом занимаются выпускники архитектурного факультета ДВГТУ.

Чьи теперь Кирилл и Мефодий?

Много мелочей, которые, в общем-то, нарушают образ Владивостока как гостеприимного туристического города.

- Но в целом сам факт, что сегодня здесь много туристов, все-таки радует?

- Возможно, для экономики города и края это момент позитивный. Но дело в том, что среди гидов китайских групп - одни китайцы. Не знаю, о чем они там рассказывают. Наши экскурсоводы, насколько известно, в приеме этого турпотока не очень задействованы.

- Вы являетесь членом Общества изучения Амурского края, вместе с коллегами не пытались каким-то образом подойти к решению данной проблемы?

- Что может сделать общественная организация? Это дело властей города и края, там целые отделы и департаменты по туризму созданы. А общественная организация высказалась, подняла вопрос, но пока все остается на прежнем месте, точно так же, как нет никаких подвижек с памятником, за который у меня душа особенно болит - Кириллу и Мефодию, что стоит на видовой площадке выше фуникулера.

В свое время, когда мы его ставили, сначала был установлен камень. Кстати говоря, сюжет по этому поводу снимал Евгений ПОПОВ, известный теперь журналист, работающий на канале «Россия». Тогда он с сомнением сказал: «И через сколько лет памятник поставите?» Но мы его установили быстро. Красота! Великолепная видовая площадка! Другой такой нет во Владивостоке! И никому сегодня до нее нет дела, кроме молодоженов, которые вешают там амбарные замки. А между тем, она сейчас разрушается и с каждым днем приобретает все более неприглядный, неухоженный вид.

Рядом стоит второй памятник: «Душа и Земля Владивостока». В мою бытность ректором ДВГТУ студенты соорудили эти малые архитектурные формы. Я сам тоже участвовал - камни укладывал. В общем-то, значимый для города памятник. Там, если встать в определенном направлении, то можно мысленно «увидеть» Сан-Диего - город побратим Владивостока. И это памятное место не обошла рука вандала и не миновала участь забвения.

ДВГТУ ушел в ДВФУ, федеральный университет - на Русский остров, а земля и сами сооружения теперь ничейные. Во всяком случае, найти у наших, извините, бюрократов, кому теперь все это принадлежит, и, главное, кто в ответе за содержание лучшей видовой площадки Владивостока, насколько знаю, пока не удалось. Вы говорите, отрадно, что туристов много, но то, что там одна туристка чуть не убилась, помните, это нас не личит...

Про сквер Анны ЩЕТИНИНОЙ тоже, похоже, власти забыли, - заброшен и разрушается. Больно об этом говорить! С одной стороны, - призывы сверху, вот мы такие открытые и гостеприимные, европейский город в Азии, а с другой, - все эти неприятные, возможно, кто-то считает, мелочи, но именно по ним судят о нас и делают вывод, что мы - бесхозяйственные.

Впрочем, наводить порядок во всех этих памятных местах нужно не для туристов, которые приедут ли, нет - не известно. Необходимо это для нас самих, для нашего самосознания и, если хотите, нашего хорошего самочувствия на Дальневосточной земле.

Доки строят и засыпают

- Геннадий Петрович, как корабел за проектом завода «Звезда» в Большом Камне следите?

- Слежу, конечно. Я с этим заводом очень связан, потому что в 60-е годы прошлого века, когда мы выпускались и действовала система распределения, основная масса моих сокурсников поехала в Большой Камень. Они поднимали этот завод, они стояли у истоков цехов и поселка. И конечно, то, что сейчас власти вновь повернулись лицом к судостроительной отрасли, не может не радовать. Но многого я все-таки не понимаю… С одной стороны, засыпают готовые сухие доки во Владивостоке в районе Луговой, а с другой, - строят самый большой сухой док в Большом Камне - как-то не по-государственному.

Хотя, судя по отзывам моих товарищей, которые там регулярно бывают, размах строительства впечатляет, но как все пойдет дальше - большой вопрос. Проблема нашей промышленности - огромные накладные расходы, плюс - топливо, электроэнергия, плюс еще всякие «откаты-накаты». В результате уже несколько десятилетий наши суда не ремонтируются здесь, на готовых площадях, а отправляются за рубеж, где это существенно дешевле.

- Как вы оцениваете сегодняшнее качество инженерного образования?

- Не сыпьте соль на рану. В наше время система образования была несколько другой, например, у кораблестроителей каждый год была практика, в том числе плавательная, а также на различных заводах. Денег хватало, чтобы отправлять нас в Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск, Николаевск (на Амуре) и Николаев (на Украине). Преддипломную практику я, например, проходил в Ленинграде, где, кстати говоря, участвовал в проектировании первого парома, который стал ходить во Владивостоке на Русский остров. То есть практики хватало, чтобы на предприятия приходили почти готовые специалисты.

Убрав практику и избавившись от распределения выпускников, мы многое потеряли. Все-таки эта система себя оправдывала долгие годы. Был определенный запрос, какие-то льготы для молодых специалистов, скажем, в виде комнаты в общежитии, и главное - интересная работа. Кто-то, приезжая по распределению, уезжал при первой же возможности, кто-то - задерживался на два года или на большее время, а кто-то оставался на всю жизнь. По-всякому было. Но факт есть факт, проблем со специалистами особых не было. А была возможность работать и расти в профессиональном плане, в том числе и во Владивостоке, где тогда находились хорошее Центральное проектное конструкторское бюро, ДНИМФ, судостроительные заводы - крепких предприятий хватало.

Будем возрождать

Вообще, распределение было интересным - молодые специалисты ДВПИ были на хорошем счету, и не только здесь. Как-то у меня в руках оказалась книга о встрече наших выпускников 20-30-х годов в Москве, которую историк-краевед В. РЕМИЗОВСКИЙ назвал несанкционированным съездом. Оказывается, выпускники ДВГУ и ДВПИ были востребованы по всему Советскому Союзу, «от Москвы до самых до окраин». И не только специалисты-корабелы, но и горняки, геологи, строители, многие другие. Например, наши студенты и выпускники-шахтеры участвовали в строительстве московского метро.

Сейчас эта система взаимодействия теории и практики в техническом образовании, к сожалению, нарушена. Уже уйдя с поста ректора ДВГТУ, я не раз принимал участие в работе высших аттестационных комиссий. Начинаешь задавать выпускнику элементарные вопросы по устройству корабля, а он… (Геннадий Петрович характерно постукивает костяшками пальцев по столу). «Так они на корабле ни разу не были!» - поясняют коллеги.

Я пытаюсь что-то делать и сейчас. Так, с преподавателем ДВФУ В.В. Новиковым мы подготовили цикл учебных пособий по кораблестроению. Кроме того, 1 ноября будет отмечаться 100-летие инженерного образования на Дальнем Востоке. Разработан план мероприятий, состоится встреча выпускников, к этой дате выйдет несколько книг. Ректор ДВФУ все это поддерживает. Я с ним недавно встречался и сделал вывод, что у него есть желание возродить то, что погубил предыдущий ректор. Значит, будем возрождать.

Куда делись пенсионные деньги?

- Геннадий Петрович, вы возглавляете Приморское отделение Союза пенсионеров России, какие вопросы решаете?

- Регулярно встречаемся правлением, обсуждаем наболевшие вопросы, на которые можем повлиять, потому что есть много таких, на которые мы повлиять не в состоянии. Кому-то нужна конкретная помощь, пытаемся ее оказать. А помощь и участие нужны очень многим, ведь четверть населения Приморского края - это пенсионеры.

- Наверное, затрагиваете и тему пенсионной реформы?

- Я одного тут не могу понять, как-то не складывается у меня это уравнение… Почему, если человек всю жизнь занимал государству, теперь государство не хочет возвращать ему эти долги с какого-то определенного времени. Мы же всю жизнь платили отчисления в пенсионный фонд, и вдруг оказывается, что денег нет. А куда они делись? Ведь это не какой-то частный фонд, а государственный. Народ-то надеется, что государство исполнит свой долг.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Геннадий Петрович, вы автор многих книг и научных статей, сколько их в вашем творческом багаже, о чем пишете сейчас?

- Наверное, под тысячу. Среди этих книг, кроме научных, есть много исторических, о людях и событиях прошлых лет, а также художественных. Например, «Исторический путеводитель по Владивостоку, написанный мной в соавторстве с Амиром ХИСАМУТДИНОВЫМ, выдержал уже три переиздания в Москве и практически разошелся. Одна из книг - про нашу Сибирскую флотилию, про Владивосток, русско-японскую войну, действие русских крейсеров. В серии «Морская историческая библиотека» московское издательство «Вече» выпустило книгу «Пробное погружение» - про первую подводную лодку на Дальнем Востоке и первого изобретателя.

Вообще, у нас богатая история, но белых страниц еще предостаточно. Сейчас работаю над историей инженерного образования - к 100-летию, к этой дате будет издано несколько книг.

На фото: Геннадий Турмов: «Наводить порядок в памятных местах Владивостока нужно не для туристов, которые приедут ли, нет - не известно. Необходимо это для нас самих, для нашего самосознания и, если хотите, нашего хорошего самочувствия на Дальневосточной земле».

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