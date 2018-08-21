Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО

Проблему с доступностью ОСАГО, сложившуюся в некоторых регионах, во многом удалось решить благодаря появлению и широкому распространению электронных полисов. Приморский край, входящий в число так называемых токсичных регионов, по очевидным причинам оказался одним из лидеров продаж е-ОСАГО за прошедший период 2018 года, заняв шестую строчку в рейтинге.

«По данным РСА, на начало августа в 2018 году на территории региона было оформлено 288 283 полиса е-ОСАГО. Приблизительно на той же строчке рейтинга Приморский край находился и в 2017 году – но тогда было продано 255 354 электронных договоров страхования. Видно, что популярность е-ОСАГО продолжает расти, и такими темпами годовые показатели 2018-го года смогут превысить прошлогодние в два раза», - говорит Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

При этом по имеющимся данным Банка России за I квартал 2018 года общее количество договоров обязательного страхования автогражданской ответственности в Приморском крае за этот период составило 68 тыс. Статистики за более продолжительный период пока нет – вероятно, более активные продажи во втором квартале позволили бы скорректировать цифры. Но очевидно, что большинство договоров ОСАГО составляют оформленные в электронном виде.

Хоть и не с таким однозначным преимуществом, но в целом по РФ тоже побеждают электронные полисы: в I квартале 2018 года общее количество договоров составило 7,9 млн, а к августу было продано уже 10,7 млн электронных полисов.

Внедрение электронной системы продажи полисов обязательной «автогражданки» было изначально отчасти вынужденной мерой. В некоторых регионах, проявивших повышенную «токсичность», растущие выплаты по ОСАГО довели страховые компании до убытков: страховщики попросту покидали такие области. В итоге приобретение полисов становилось в таких регионах проблемой для всех автовладельцев, в том числе – законопослушных и безаварийных. Приморский край как раз относился к их числу. В рейтинге токсичных регионов, составленном РСА по итогам 2017 года, он занял 9-е место, сделав резкий скачок с 30-го места в 2016 году.

Объем собранных в 1 квартале 2018 года премий по данным ЦБ РФ составил в Приморском крае 330 тыс., а выплаты по договорам – 458 тыс. В прошлом году страховщики выплатили 902 тыс. рублей при собранных 714 тыс. рублей.

Остроту проблемы постепенно помогает снять внедрение электронных полисов.

«С помощью инструмента е-ОСАГО удалось решить проблему доступности полисов в регионах, как «токсичных» с точки зрения страховых компаний, так и просто удаленных, где страховщикам невыгодно было открывать офисы. Но со временем электронные полисы, как подтверждает статистика, приобрели популярность сами по себе - просто как удобный современный инструмент для автовладельцев. Они, по сути, стали первой удачной новацией в реформировании ОСАГО», - оценивает опыт электронных продаж автоэксперт Игорь Моржаретто.

Следующим шагом не только по реформированию отрасли, но и в частности по повышению доступности ОСАГО должна стать либерализация. Эту задачу еще в мае отмечал заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин как одну из приоритетных: «Сдвижка тарифного коридора на 20% вверх и вниз создаст достаточные конкурентные возможности для страховых компаний и повысит доступность полисов ОСАГО для страховых потребителей», — говорил он.

На первом этапе либерализации ОСАГО страховые компании получат возможность проводить более гибкую ценовую политику в рамках расширенного тарифного коридора. Также в их распоряжении окажется больше коэффициентов «возраст-стаж» - до 50-ти, изменится и подход к расчету коэффициента бонус-малус. Расширение инструментария позволит страховым компаниям производить более адресную оценку качества вождения автовладельца. А результатом полной либерализации станет установка персонального тарифа для каждого водителя.

Таким образом предполагается решить проблему токсичных регионов как с точки зрения убыточности для страховщиков, так и с точки зрения доступности ОСАГО для страхователей, вроде Приморского края. Каждый пользователь будет отвечать только сам за себя, а страховые компании больше не будут в минусе из-за злостных нарушителей. Тогда и проблема с покупкой ОСАГО в регионах исчезнет сама собой.

Кроме того, либерализация сделает более доступными и сами цены на ОСАГО: полисы должны подешеветь для опытных аккуратных водителей, которых по оценкам экспертов РСА большинство – около 70%.

«Мы делаем все, чтобы обеспечить пользователям доступное и удобное ОСАГО. Сначала появились электронные полисы, европротокол, теперь мы идем к тому, чтобы тарифы стали более гибкими. Ведь доступность должна обеспечиваться не только легкостью приобретения или удобством использования, но и адекватностью цены», - объясняет президент РСА Игорь Юргенс.

Так что у законопослушных водителей Приморского края есть все шансы снизить свои затраты на ОСАГО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток