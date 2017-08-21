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Больше 200 человек зарегистрировались на Русский MeetUp во Владивостоке
Присоединиться к глобальному слету ИТ-сообщества стран АТР можно на сайте rumeetup.ru, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
Больше 200 человек уже зарегистрировались на Русский MeetUp. Присоединиться к глобальному слету ИТ-сообщества стран АТР можно на официальном сайте мероприятия rumeetup.ru. Форум пройдет 23-25 октября в кампусе ДВФУ на острове Русском.
Русский MeetUp – форум, объединяющий ИТ-сообщество Дальнего Востока, других регионов России и стран АТР. Это обмен опытом, неформальные встречи и самые безумные идеи, которые можно воплотить в реальные проекты. Это шанс заявить о себе, пополнить багаж знаний, найти единомышленников и партнеров.
Цель Русского MeetUp – сплочение ИТ-сообщества и привлечение новых активных участников. Девиз мероприятия – "Делай, учись, делись, меняй". Не сиди на месте, стремись к новому, делись задумками и меняй мир вокруг – стань участником Русского MeetUp.
Это новое мероприятие в истории ИТ-форумов нашего региона от организаторов Дальинфокома, Дальневосточного федерального университета, дальневосточного представительства фонда "Сколково" и агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Участников ждет насыщенная программа. В течение трех дней в рамках Русского MeetUp пройдут форсайт-сессия, панельная дискуссия, лекции, круглые столы с участием экспертов федерального и международного уровня, а также научные бои, конференция разработчиков VLDC и многое другое. Ознакомиться с предварительной программой можно здесь.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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