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В Приморье к экологическому проекту "Остров мечты" присоединились дипломаты

21 Августа 2017, 14:22 | Приморье

Генконсульство США приняло участие в международном экологическом десанте на остров Рейнеке в Приморском крае

В субботу, 19 августа сотрудники Генерального консульства США во Владивостоке во главе с Генконсулом Майклом Кийсом  приняли участие в экологическом проекте «Остров мечты».  В течение нескольких часов дипломаты вместе с волонтерами из России, Италии, Испании и Бельгии занимались ликвидацией стихийной свалки на о. Рейнеке – одном из самых красивых островов в заливе Петра Великого.

Консульство также оказало поддержку в вывозе собранного мусора с территории острова – для этого требуется специальная баржа.

«Мы узнали о волонтерском лагере «Остров мечты» из сети Интернет, в частности из группы  https://vk.com/primostrov в социальной сети «Вконтакте», - рассказывает консул по связям с общественностью Дэррен Тис. – Подобные экологические акции часто проводятся в США, и потому мы с радостью присоединились к волонтерам. Их деятельность вызывает огромное уважение. Ликвидация таких свалок – это нелегкая и не очень приятная работа. Но она крайне важна для окружающей среды и общества. «Остров мечты» напоминает всем нам об ответственном отношении к природе, и вовлекает новых людей в дело ее защиты. Ну, а результаты работы ребят оставляют самое сильное впечатление!»

За четыре года работы, волонтерам «Острова мечты» удалось в пять раз уменьшить количество стихийных свалок на о. Рейнеке. Помимо сбора мусора они высаживают на месте свалок деревья, а также ведут большую просветительскую работу, распространяя среди туристов и местных жителей информационные материалы. Значительная часть мусора – пластик, стекло, алюминий  - сортируется и идет в переработку. В этом году лагерь работает с 10 по 28 августа.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: экология  остров мечты 



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