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46 млн рублей получили жители Приморья, пострадавшие от наводнения
В настоящее время в Приморском крае в районах, попавших в зону ЧС, работают 134 комиссии по оценке ущерба
Активизировать работу с гражданами, чьё имущество пострадало в результате ливневых дождей, распорядился губернатор Приморского края Владимир Миклушевский в ходе очередного заседания КЧС 20 августа.
Глава региона подчеркнул, что люди должны как можно скорее получить положенные им выплаты из краевого и федерального бюджетов. В настоящее время в районах, попавших в зону ЧС, работают 134 комиссии по оценке ущерба. Более 46 миллионов рублей разовой материальной помощи уже выплачено 2976 гражданам.
Владимир Миклушевский также распорядился ускорить процесс обследования домов, пострадавших от наводнения.
«Важно понять, сколько домов являются непригодными для жизни и начать работу по переселению людей. Что касается домов, которые можно восстановить, предлагаю внимательно отнестись к тому, каким категориям граждан жильё будет отремонтировано за счёт краевых средств. Например, у нас определена категория "одиноко проживающие пенсионеры", а по факту в доме живёт пожилая пара. Формально эти люди не одиноки, но вряд ли смогут самостоятельно устранить все последствия затопления», – подчеркнул губернатор.
Как доложил директор департамента гражданской защиты Приморского края Валентин Басаргин, в настоящее время в регионе нет подтопленных жилых домов и придомовых территорий. Транспортное сообщение, энергоснабжение и связь восстановлены в полном объёме. В пунктах временного размещения остаются 32 человека. Подмытыми остаются 15 участков дорог в двух муниципальных образованиях.
Кроме того, на пострадавших территориях сейчас работают врачи и специалисты Роспотребнадзора. Проводится вакцинация населения. Так, прививки от гепатита А получили почти 4500 детей, следующим этапом начнётся вакцинация взрослых. От дизентерии привито 2666 человек.
Специалисты Роспотребнадзора контролируют безопасность водоисточников. Пробы воды ежедневно берутся из скважин и колодцев.
Напомним, 12 августа по распоряжению губернатора Владимира Миклушевского пострадавшие от стихии граждане начали получать первые выплаты из краевого бюджета. На эти цели направлено уже более 50 миллионов рублей. Еще два транша на эти цели в размере 99 и 555 миллионов рублей выделены Правительством РФ – первый из них уже распределяется среди пострадавших.
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