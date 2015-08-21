Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Режим ЧС введен в трех районах Приморского края
21 Августа 2015, 15:30 | Приморье
В Приморье в результате сильных дождей в некоторых населенных пунктах разрушены дороги и подтоплены дома. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ольгинском, Дальнереченском и Партизанском муниципальных районах, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
По информации гражданской защиты Приморского края, режим чрезвычайной ситуации введен в Ольгинском, Дальнереченском и Партизанском муниципальных районах. На всех территориях предприняты меры по устранению последствий.
«В Ольгинском районе на дорогах района сложилась сложная обстановка из-за размыва участков дорожного полотна. В Дальнереченском районе разрушен и смыт автомобильный мост через ручей Грязный на 4-м километре автомобильной дороги село Маревка-село Поляны. Без автомобильного сообщения осталось Поляны Ореховского сельского поселения. В Партизанском районе подтоплены дома в селах Екатериновка, Владимиро-Александровское, Золотая Долина. Прервано автомобильное сообщение с деревнями Васильевка и Кирилловка Новолитовского сельского поселения», – добавили в департаменте.
Отметим, в связи с ожидаемыми 21-22 августа 2015 года локальными ливневыми дождями на отдельных участках рек южной половины края возможен подъем уровня воды на 0,3-0,6 м, на остальных реках края ожидается спад уровня воды до 0,2 м. Сохраняется подтопление поймы реки Наумовка у села Новопокровка Красноармейского муниципального района, реки Малиновка у села Веденка в Дальнереченском муниципальном районе.
«Мы предприняли все необходимые меры по ликвидации последствий. В районах, где введен режим чрезвычайной ситуации, ведутся восстановительные работы на участках дорог, уровень воды падает, люди возвращаются в свои дома. В связи с ожиданием циклона, жители районов получили необходимые указания при возникновении чрезвычайных ситуаций. Работники специальных служб держат ситуацию над постоянным контролем», – подчеркнули в департаменте.
Автор:
Теги: наводнение ЧС
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- На Приморье надвигается очередной тайфун
- Большая грибная охота во Владивостоке и пригородах продлится до октября
- Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
- Восстановлен проезд на трассе Артем-Находка
- Референдум от лукавого
- Приморский край вошел в число лидеров по продаже электронных полисов ОСАГО
- Льготникам Приморья необходимо определиться с пакетом соцуслуг
- В Приморье подешевела продуктовая корзина
- Социальную карту "Приморец" презентуют в сентябре
Новости раздела
- Бизнес-гороскоп: Рыбам стоит молчать как рыбы
- Пилюля для царя
- Впервые в истории воздухоплавания состоялся перелет на воздушном шаре с острова Русский на материк
- Во Владивостоке во время ВЭФ пройдет конкурс "Краса Улицы Дальнего Востока"
- В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку
- В Приморье "Благое дело" и "Мегафон" собрали футболистов-чемпионов на мастер-класс
- Массовые запуски воздушных шаров попадут под запрет
- Жители Владивостока и Хабаровска удивили социологов
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Владивосток выбирает приоритеты благоустройства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Бывший олигарх останется ни с чем
- Во Владивостоке жилье сдается влет
Loading...