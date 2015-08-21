Режим ЧС введен в трех районах Приморского края

В Приморье в результате сильных дождей в некоторых населенных пунктах разрушены дороги и подтоплены дома. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ольгинском, Дальнереченском и Партизанском муниципальных районах, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

По информации гражданской защиты Приморского края, режим чрезвычайной ситуации введен в Ольгинском, Дальнереченском и Партизанском муниципальных районах. На всех территориях предприняты меры по устранению последствий.

«В Ольгинском районе на дорогах района сложилась сложная обстановка из-за размыва участков дорожного полотна. В Дальнереченском районе разрушен и смыт автомобильный мост через ручей Грязный на 4-м километре автомобильной дороги село Маревка-село Поляны. Без автомобильного сообщения осталось Поляны Ореховского сельского поселения. В Партизанском районе подтоплены дома в селах Екатериновка, Владимиро-Александровское, Золотая Долина. Прервано автомобильное сообщение с деревнями Васильевка и Кирилловка Новолитовского сельского поселения», – добавили в департаменте.

Отметим, в связи с ожидаемыми 21-22 августа 2015 года локальными ливневыми дождями на отдельных участках рек южной половины края возможен подъем уровня воды на 0,3-0,6 м, на остальных реках края ожидается спад уровня воды до 0,2 м. Сохраняется подтопление поймы реки Наумовка у села Новопокровка Красноармейского муниципального района, реки Малиновка у села Веденка в Дальнереченском муниципальном районе.

«Мы предприняли все необходимые меры по ликвидации последствий. В районах, где введен режим чрезвычайной ситуации, ведутся восстановительные работы на участках дорог, уровень воды падает, люди возвращаются в свои дома. В связи с ожиданием циклона, жители районов получили необходимые указания при возникновении чрезвычайных ситуаций. Работники специальных служб держат ситуацию над постоянным контролем», – подчеркнули в департаменте.