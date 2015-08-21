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Фестиваль "Лето на Русском" номинирован на национальную премию Russian Event Awards
21 Августа 2015, 13:39 | Приморье
Масштабный культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» может стать лучшим событием в области событийного туризма в России, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на администрацию Приморского края.
Ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» номинирован на национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards – 2015.
Масштабное мероприятие «Лето на Русском», которое в этом году посетили более 30 тысяч человек, не осталось незамеченным организаторами открытого конкурса Russian Event Awards. Конкурс проводится при поддержке федерального агентства по туризму по 15 номинациям, среди них «Лучшее событие в области культуры», «Лучшее событие в области спорта», «За вклад в развитие событийного туризма» и другие.
В региональный этап национальной премии в области событийного туризма, объединяющий Дальневосточный и Сибирский федеральные округа, в этом году заявлено 237 проектов. Всего же в Russian Event Awards-2015 участвует 369 фестивалей, чемпионатов, форумов, выставок и других мероприятий культурного, спортивного, исторического, этнографического и делового характера.
Уже к 1 сентября экспертный совет национальной премии Russian Event Awards-2015 оценит номинированные проекты и определит обладателей путевок во второй тур регионального этапа, где авторам нужно будет очно защищать свои проекты. Лауреаты региональных конкурсов примут участие в финале, который пройдет в октябре в Казани.
Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards – отраслевая награда за достижения в области развития событийного туризма. Победителями станут самые значимые общественные события, привлекающие своей уникальностью и неповторимостью большое количество туристов, как соотечественников, так и иностранцев.
Напомним, ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Лето на Русском» проходит на территории кампуса ДВФУ по инициативе Владимира Миклушевского.
В этом году полюбившийся приморцам праздник проходил с 7 по 15 августа в кампусе Дальневосточного федерального университета в 3-й раз. Любителей спорта порадовали соревнования по мини-футболу, стритболу, теннису, бейсболу, паралимпийским дисциплинам, гребле на лодках «Дракон» и «Аутригер», скоростному маневрированию на моторных лодках и, конечно, международный чемпионат по аквабайкам.
Культурную часть фестиваля наполнили вернисаж, арт-пленэр молодых художников, фотовыставка о Приморском крае, ежедневные музыкальные концерты, выставка современного текстильного дизайна, «Улица мастеров», выступления коллективов со всего Приморья, творческие встречи и мастер-классы.
Главные задачи фестиваля «Лето на Русском» – не только развитие массового спорта и популяризация здорового образа жизни в Приморском крае, но и открытие Приморья на мировой спортивной арене, и развитие туристического потенциала региона.
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Теги: лето на русском фестиваль
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