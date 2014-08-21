Археологические находки в Хасанском районе Приморья пополнились 13 памятниками

Все они найдены на мысе Ломоносова в результате обследования территории расположения будущего завода сжиженного природного газа (СПГ). Работы финансируются заказчиком – ООО «Газпром СПГ Владивосток», которое согласно федеральному законодательству предваряет строительные работы поисками и сохранностью стоянок древнего человека.

Тендер на эти работы выиграл Дальневосточный федеральный университет, который ведет их совместно с Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН.

- В настоящее время раскопки ведутся на двух археологических памятниках, хотя в районе будущей строительной площадки на сегодня насчитывается 13 стоянок и, думаю, это не последние находки, - рассказывает директор Учебно-научного музея ДВФУ, руководитель охранно-спасательных работ в Хасанском районе археолог, к.и.н. Александр ПОПОВ. – Эти две точно попадут в зону строительных работ, поэтому работы на них организованы в первую очередь.

Ученым уже удалось собрать достаточно большое количество материалов и датировать эти две стоянки. Одна из них относится к периоду раннего неолита, примерный возраст которого 4 тыс. лет, а вторая – к периоду раннего железного века – примерно 2,5 тыс. лет.





Ежегодно в Хасанском районе работает 1-2 археологические экспедиции. Здесь известно около 300 древних памятников. Их находки уникальны не только для отечественной истории, считает Александр Попов, но и для понимания истории всей Северной Писифики. Найденные в Хасанском районе археологические материалы стали источником многих диссертаций, они востребованы от Австралии до США. Здесь обнаружено единственное место на российском Тихоокеанском побережье от Тумангана до Анадыря, где обнаружены костные остатки людей, захороненных примерно 3 тыс. лет назад, которые, как надеются ученые, помогут проследить генетическую цепочку древнего заселения этих территорий.

- Мы надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества с компанией «Газпром СПГ Владивосток», - говорит Александр Попов. - Совместными усилиями мы сохраним нашу историю, а все находки войдут в научные и музейные фонды. Наиболее интересные объекты будут выставлены для всеобщего обозрения в Музеях Института истории и ДВФУ, а также в музее Хасанского района Приморья.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.