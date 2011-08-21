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Профсоюзы хотят научить детей земледелию и бизнесу
Профсоюзы Приморья предлагают построить санаторно-оздоровительный лагерь для детей в курортной зоне Приморья на 150-200 человек.
Это одно из предложений Федерации профсоюзов Приморского края в краевую программу «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» на 2012-2015 годы.
Федерация профсоюзов предлагает принять решение о возмещении родителям стоимости путевок в детские лагеря и санатории в зависимости от дохода семьи. Например, семьям с трудной жизненной ситуацией - компенсировать отдых полностью. В случае, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума – 90%, если выше прожиточного минимума – 80%. Напомним, что прожиточный минимум в Приморье сегодня составляет 7265 рублей.
ФППК предлагает также создать специализированные места, где подростки 14-17 лет займутся изучением профессий, народных ремёсел и промыслов, земледелия, предпринимательской деятельности.
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