Профсоюзы хотят научить детей земледелию и бизнесу

Профсоюзы Приморья предлагают построить санаторно-оздоровительный лагерь для детей в курортной зоне Приморья на 150-200 человек.

Это одно из предложений Федерации профсоюзов Приморского края в краевую программу «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Приморского края» на 2012-2015 годы.

Федерация профсоюзов предлагает принять решение о возмещении родителям стоимости путевок в детские лагеря и санатории в зависимости от дохода семьи. Например, семьям с трудной жизненной ситуацией - компенсировать отдых полностью. В случае, если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума – 90%, если выше прожиточного минимума – 80%. Напомним, что прожиточный минимум в Приморье сегодня составляет 7265 рублей.

ФППК предлагает также создать специализированные места, где подростки 14-17 лет займутся изучением профессий, народных ремёсел и промыслов, земледелия, предпринимательской деятельности.