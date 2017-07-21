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В разгар лета три района Приморья оставили отдыхающих без пляжей

21 Июля 2017, 18:32 | Приморье

Освидетельствование пляжей в Приморье не провели в Лазовском, Ольгинском и Кавалеровском районах Приморья. Об этом доложили губернатору края Владимиру Миклушевскому на совещании по готовности пляжных территорий к высокому туристскому сезону, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Совещание глава региона провёл в рамках рабочей поездки в Хасанский муниципальный район в пятницу, 21 июля.

Как доложил директор департамента по туризму Константин Шестаков, в крае прошли освидетельствование 69 пляжей, это на 9 пляжей больше, чем в прошлом году. Сейчас поданы заявки на освидетельствование ещё шести пляжей.

«На сегодняшний день статистика такова: в Находке и Хасанском районе принято по 13 пляжей, во Владивостоке – 11, в Партизанском районе – 8, в Артеме – 3. Активизировались и другие муниципалитеты – Ханкайский район, здесь уже принято 7 пляжей, Большой Камень – 3, Шкотовский район – здесь открыты три бассейна в парке «Штыковские пруды», ЗАТО Фокино – 3 пляжа и другие», – сообщил он.

Глава ведомства добавил, что освидетельствование не прошёл ни один пляж в трёх районах Приморья – Лазовский, Ольгинский и Кавалеровский муниципальных районы.

Владимир Миклушевский поручил директору департамента туризма срочно разобраться в этом вопросе.

«Они все время денег просят, а сами зарабатываться не хотят. Туристы едут в Приморье, а они не могут пляжи подготовить. Разберитесь», – заявил губернатор, дав недельный срок на исправление ситуации.

Отметим, в этом году «Туристско-информационный центр Приморья» установит знаки туристской навигации к местам массового отдыха у воды. Их установят во Владивостоке, Большом Камне, ЗАТО Фокино, поселках Врангель и Волчанец, бухтах Триозерье, Лашкевича, Аякс, Троица и Бойсман. В 2018 году запланировано установить ещё 30 знаков туристской навигации к пляжам края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: хасанский  туризм  лето  губернатор  ольгинский  лазовский  пляж  отдых  навигация  сезон  миклушевский  кавалеровский 



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