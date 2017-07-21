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Tele2 объявляет другие правила на фестивале V-ROX во Владивостоке

21 Июля 2017, 08:31 | Приморье

Владивосток – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, стал партнером масштабного музыкального события – фестиваля V-ROX, который пройдет 4–6 августа во Владивостоке. Оператор организует онлайн-трансляцию фестивальных концертов главной сцены в сети, бесплатный Wi-Fi-доступ на площадке мероприятия и дополнительные привилегии для своих клиентов.

V-ROX − музыкальный творческий фестиваль и международная конференция в области музыкальной индустрии и современного культурного менеджмента. Этим летом на пятый юбилейный V-ROX приедут 300 участников: музыканты, переводчики, писатели и журналисты из России, Монголии, Японии, Южной Кореи, Израиля, Индии, Индонезии, США, Тайваня, Сингапура и Гонконга.

Для гостей музыкального праздника Tele2 организует интерактивную площадку на набережной Спортивной гавани. Здесь каждый сможет почувствовать себя рок-звездой и раскрыть творческий потенциал. Желающие станут героями музыкального клипа и сфотографируются в образе рок-музыкантов. С участниками видеосъемок и фотосессий будет работать профессиональный стилист.

Для абонентов компании фестиваль пройдет по другим правилам: они смогут посмотреть выступления музыкантов на втором этаже удобной зоны отдыха, с комфортом провести время на мягких пуфах, зарядить гаджеты и выпить прохладный лимонад.

Накануне фестиваля Tele2 организует фотоконкурс в социальных сетях. В барах «Мумий Тролль Music Bar», «Стереотипы», «Дружба» и в салонах связи Tele2 будут работать фотозоны, где можно сделать селфи, разместить снимок в социальных сетях Instagram или «ВКонтакте» с хештегами #VROXподругимправилам, #vrox.

Роман Дяблов, директор приморского филиала Tele2:

«V-ROX – главный музыкальный фестиваль Приморья и самое ожидаемое событие этого лета. Мы поддержали проект и приглашаем гостей нашей площадки в увлекательное путешествие в мир музыки, свободы и драйва. Мы постараемся сделать мероприятие максимально запоминающимся для всех зрителей, особенно для наших клиентов. А благодаря онлайн-трансляции на фестивале V-ROX сможет побывать каждый житель страны и всего мира».

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: музыка  владивосток  фестиваль  v-rox  теле2 



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