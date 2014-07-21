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Инспектор ГИБДД Ханкайского района не захотел брать взятку

21 Июля 2014, 13:30 | Приморье

В Ханкайском районе окончено судебное слушание по делу о покушении на дачу взятки должностному лицу ГИБДД , сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

Ханкайским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении гр-на Н., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Как установлено в судебном заседании, 17 мая 2014 г. подсудимый предложил инспектору дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Ханкайскому району взятку. Так, за вознаграждение в размере 1 тыс. рублей он хотел избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Денежные средства фигурант дела попытался передать должностному лицу возле служебной машины за то, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении по ст. 12.18 КоАП. Однако довести преступный умысел до конца взяткодатель не смог, поскольку его действия были пресечены инспектором ДПС.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его к штрафу в 30-тикратном размере от суммы взятки (30 тыс. рублей).

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: взятка  ГИБДД  штраф 



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Комментарии

  • Псевдоним13:44, 21.07.2014#

    он его просто УнИзил такой суммой, он даже пачкаться не захотел. . . . вот если бы. . . .

  • Справедливый14:02, 21.07.2014#

    Ну так тут и ежу ясно, что инспектор откажется. Это издевательство давать взятку в 1000руб. Господин мужественный полицейский привык к другим суммам и. . . довёл дело до суда. Очень честный полицейский, два зайца убил, и наказал негодяя, посмевшего нарушить святая-святых (негодяй предложил всего лишь 1т. руб), ещё и перед обществом стал белым и пушистым.

  • олеж14:59, 21.07.2014#

    это не сумма. . . такие суммы в банке платят. . . . . . . а та вообще от 2. 5 т. р и больше. . . да берут все если у них не рейд. . . . тогда они под колпаком. . . могут одно наказание грубое перевечти в два мелких

  • Игорь 21:15, 21.07.2014#

    Ст12. 18 коап не предоставление преимущества пешеходам. Максимальное наказание1500р. Ерунда какая то!!!! Избежать наказание в 500руб???? Или штраф??? По ходу водила просто сказал - на штукарь не доепывай да я поехал.

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