Инспектор ГИБДД Ханкайского района не захотел брать взятку

В Ханкайском районе окончено судебное слушание по делу о покушении на дачу взятки должностному лицу ГИБДД , сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края.

Ханкайским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении гр-на Н., который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу).

Как установлено в судебном заседании, 17 мая 2014 г. подсудимый предложил инспектору дорожно-патрульной службы ОГИБДД ОМВД России по Ханкайскому району взятку. Так, за вознаграждение в размере 1 тыс. рублей он хотел избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Денежные средства фигурант дела попытался передать должностному лицу возле служебной машины за то, чтобы тот не составлял протокол об административном правонарушении по ст. 12.18 КоАП. Однако довести преступный умысел до конца взяткодатель не смог, поскольку его действия были пресечены инспектором ДПС.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд приговорил его к штрафу в 30-тикратном размере от суммы взятки (30 тыс. рублей).

ZRPRESS.RU, Владивосток.