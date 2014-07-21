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Победитель литературного конкурса в Приморье получит ноутбук
Продолжается прием работ на литературный конкурс, посвященный празднованию в Приморском крае Года культуры в РФ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
По информации департамента культуры, по итогам конкурса 45 лауреатов получат возможность публикации своих произведений в литературном сборнике. Обладатель Гран-При получит ноутбук.
Как отметила директор департамента Анна Алеко, литературный конкурс проходит в Приморье во второй раз.
«Мы вовлекаем в организационный процесс литературные клубы и объединения, а в творческий – непрофессиональных поэтов и прозаиков, ведь выявление и поддержка талантливых русскоязычных авторов является одной из основ сохранения исконных духовных ценностей, пропаганды истории и культуры Приморского края», - сказала она.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и направить работы по электронной почте. Конкурсные работы и заявки должны быть представлены в электронном виде на адрес электронной почты: cultprim@primorsky.ru до 1 октября 2014 года. Положение о литературном конкурсе можно скачать здесь.
Литературные работы принимаются по темам:
- «Арсеньевское – живо». Тема сохранения живой природы. Природа в приморской литературе и искусстве.
- «Завещано. Заповедано». Историко–культурное наследие Приморского края.
- «Приморье в АТР: Содружество культур». Международное культурное сотрудничество, межкультурный диалог.
- «Символ живой культуры Приморского края». Местный факт искусства и культуры (книга, изобразительное, театральное, исполнительское искусство) или событие культуры, чьи уникальность, эксклюзивность способны передать характерные для края черты и особенности.
- «Ваш край подтягивайте к центру хорошими художественными произведениями» (из письма Горького – Арсеньеву). Люди культуры и искусства края, чье творчество получило общероссийское признание.
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