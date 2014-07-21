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Победитель литературного конкурса в Приморье получит ноутбук

21 Июля 2014, 11:31 | Приморье

Продолжается прием работ на литературный конкурс, посвященный празднованию в Приморском крае Года культуры в РФ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По информации департамента культуры, по итогам конкурса 45 лауреатов получат возможность публикации своих произведений в литературном сборнике. Обладатель Гран-При получит ноутбук.

Как отметила директор департамента Анна Алеко, литературный конкурс проходит в Приморье во второй раз.

«Мы вовлекаем в организационный процесс литературные клубы и объединения, а в творческий – непрофессиональных поэтов и прозаиков, ведь выявление и поддержка талантливых русскоязычных авторов является одной из основ сохранения исконных духовных ценностей, пропаганды истории и культуры Приморского края», - сказала она.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и направить работы по электронной почте. Конкурсные работы и заявки должны быть представлены в электронном виде на адрес электронной почты: cultprim@primorsky.ru до 1 октября 2014 года. Положение о литературном конкурсе можно скачать здесь.

Литературные работы принимаются по темам:

- «Арсеньевское – живо». Тема сохранения живой природы. Природа в приморской литературе и искусстве.

- «Завещано. Заповедано». Историко–культурное наследие Приморского края.

- «Приморье в АТР: Содружество культур». Международное культурное сотрудничество, межкультурный диалог.

- «Символ живой культуры Приморского края». Местный факт искусства и культуры (книга, изобразительное, театральное, исполнительское искусство) или событие культуры, чьи уникальность, эксклюзивность способны передать характерные для края черты и особенности.

- «Ваш край подтягивайте к центру хорошими художественными произведениями» (из письма Горького – Арсеньеву). Люди культуры и искусства края, чье творчество получило общероссийское признание.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

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Теги: литература  конкурс 



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