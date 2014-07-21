Приморцам рассказали, как победить в конкурсе от "National Geografic"

Творческая встреча с фотографом из Владивостока Виталием Берковым, чьи работы оказались в числе лучших из 45 тыс. присланных на конкурс «Дикая природа России» от «National Geographic», прошла в конце минувшей недели в Приморском краевом драматическом театре молодежи. Фотохудожник рассказал об особенностях пейзажной съемки и поделился секретами, которые могут помочь в конкурсной борьбе на фотоконкурсах.

Интересно, что фотографией финалист такого серьезного конкурса увлекся всего пять лет назад. Процесс выбора между Canon и Nikon, как любого начинающего фотографа, не обошел и Виталия. Он перечитал огромное количество литературы об обоих фотоаппаратах включая отзывы на профессиональных форумах, однако выбор был осуществлен из соображений эргономики – так его первым фотоаппаратом стал Nikon D 5000.

Первый совет слушателям мастер-класса – побыстрее избавляйтесь от универсального объектива, так как у него очень низкая светочувствительность. «Если свет не идеальный, а это всего несколько часов рассвета и заката, то фотография будет темной и размытой. Идеальный вариант для начинающего – два объектива», - считает он.

Сейчас у Виталия более продвинутая модель фотоаппарата Nikon D 7000 и она полностью его устраивает. Правда в последнее время он увлекся макросъёмкой, для которой придется докупить некоторые специальные приспособления.

Для многих присутствующих было откровением, что макросъёмка не такое безобидное занятие, как кажется. Фотографии насекомых в капельках росы, которые так всех умиляют, зачастую сделаны путем убийства насекомого с последующим искусственным насаживанием на него капелек.

Берков уверен, что самое главное для фотографа –это свет и умение выбрать перспективу. «Не бойтесь фотографировать объект с разных сторон, пытайтесь подбирать разные ракурсы, экспериментируйте», - советует Виталий.

Но самое важное, его мнению, умение снимком рассказать историю. Так своим снимком «Удивлённая парочка» фотограф показал, как двое шли по лесу и внезапно наткнулись на непреодолимое препятствие…

Напомним, фотовыставка «National Geographic» открыта в Приморском краевом драматическом театре молодежи. На экспозиции представлены 180 лучших работ, отобранных по результатам конкурса. В их число вошли сразу три работы, присланные на конкурс фотографом из Приморья Виталием Берковым: «Бухта Красной гальки», «Страна пауков» и «Удивлённая парочка».

Анастасия КРАСИЛЬНИКОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

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