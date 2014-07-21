Режим ЧС объявлен в двух районах Приморья после циклона

Мощный циклон, обрушившийся на Приморье, нарушил условия жизнеобеспечения населения в ряде населенных пунктов. В пострадавших районах ведутся восстановительные работы, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

По данным Приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории края с 17 по 19 июля выпало до 153 миллиметров осадков.

Отмечено, что максимальное количество осадков выпало во Владивостоке – 153 миллиметра, в Дальнереченском районе и Лесозаводске – более 50 мм.

Так, во Владивостоке подтопило ряд огородов в частных домах, заведений, расположенных в полуподвальных помещениях, низменных участков города. Подтопленной также оказалась федеральная трасса А370, на час приостановив движение автотранспорта. В настоящее время движение восстановлено в полном объёме.

В Красноармейском районе зафиксировано подтопление ряда приусадебных участков и участков автодорог. В Лазовском, Партизанском и Ольгинском районах края произошло отключение линий электроснабжения. Сейчас на местах ведутся работы по восстановлению.

Во Владимиро-Александровском сельском поселении Партизанского района и на территории Красноармейского района объявлен режим ЧС.

Специалисты отмечают, что сейчас кучево-дождевая облачность утратила свою силу и оказывает слабое влияние на территорию Приморского края в виде незначительных осадков.

Напомним, 18 июля, находясь с рабочим визитом в Чугуевском районе, глава Приморья Владимир Миклушевский провел оперативное совещание по вопросу устранения последствий циклона.

«После прошлогоднего циклона, мы многое сделали в крае для защиты населения и территорий от паводков. Это расчистка русел рек, берегоукрепление, ремонт дамб и многое другое. Благодаря этому сегодня последствия стихии в крае минимальны, но сегодня наша задача максимально быстро оказать поддержку территориям, где из-за непогоды возникли сложности», - заявил Владимир Миклушевский.

Сегодня, 19 июля, решением главы края создан оперативный штаб по ликвидации последствий циклона.В состав оперативного штаба вошли вице-губернаторы Приморского края Александр Лось и Олег Ежов, первый заместитель главы Владивостока Константин Лобода, представители управлений МЧС и ГИБДД края.

«Ваша задача – осуществлять постоянный мониторинг ситуации, оказывать содействие муниципальным образованиям края и оперативно докладывать мне об обстановке. Возникшие последствия ливня должны быть устранены своевременно», - заявил глава края.

Городским властям краевой столицы также поручено задействовать все средства для скорейшего устранения последствий циклона. О ликвидации последствий стихии во Владивостоке Владимиру Миклушевскому докладывают каждые 30 минут.

ZRPRESS.RU, Владивосток.