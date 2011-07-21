В Приморье стартовала акция "Помоги собраться в школу"

В муниципальных образованиях Приморского края объявлена акция «Помоги собраться в школу». Ее главный смысл – помочь подготовиться к школьным занятиям детям из социально незащищенных семей.

Благотворительная акция проводится в Приморье уже более десяти лет. Накануне нового учебного года идет сбор средств на приобретение одежды и обуви, учебных принадлежностей ребятам из семей с низкими доходами.

Приморцы активно поддерживают добрую традицию помощи семьям, которые оказались в трудной ситуации. На акцию «Помоги собраться в школу» откликаются предприниматели, коллективы организаций и предприятий и просто неравнодушные граждане.

Как сообщили в департаменте социальной защиты населения Приморского края, в прошлом году было собрано 3,8 миллионов рублей, из которых 2,8 миллионов – внебюджетные средства. 1 миллион рублей предоставили бюджеты муниципальных образований края. Значительные средства в ходе акции были собраны во Владивостоке, Артеме, Лесозаводском, Надеждинском, Пограничном и других городах и районах края.

Важным аспектом подготовки к школе специалисты считают отдых и оздоровление детей. Подопечные социальной защиты бесплатно отдыхают, поправляют здоровье в загородных лагерях и реабилитационных центрах края.

В августе организуются смены «Дошкольник». Педагоги по специально разработанным программам «Дорога в школу», «Детство», «Истоки» готовят будущих первоклассников к занятиям в школе. Особое внимание уделяется ребятам из асоциальных семей, где родители не занимаются подготовкой детей к школе. Дошкольники проходят углубленный медицинский осмотр, курс витаминотерапии, закаливающие мероприятия, лечебную физкультуру и массаж.

В этом году на оздоровление школьников из семей с низкими доходами предусмотрено почти 80 миллионов краевых средств.