Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"

Договоры о приобретении квартир за счет компании были подписаны накануне

«Терминал Астафьева» в Находке в ближайшее время переселит еще три семьи в комфортные и благоустроенные квартиры из старого ветхого дома барачного типа по адресу: улица Астафьева, 3, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Договоры о приобретении квартир за счет компании были подписаны накануне, 20 июня, будущие новоселы приступили к подготовке необходимых документов и выбору нового места жительства, которое приобретет стивидорная компания.





Всего в микрорайоне изначально было более 30 семей, которые проживали в бараках 1940-х годов постройки, признанных аварийными, согласно проведенной экспертизе. При этом ждать своей очереди на расселения по государственной программе людям необходимо было бы 5 лет. Именно поэтому ОАО "Терминал Астафьева" обязался на условиях государственно-частного партнерства решить остро обозначенную проблему. Планируется, что до конца 2018 года все жители дома на ул. Астафьева, 3, получат ключи от новых квартир, в следующем году завершится расселение и соседнего барака по адресу: ул. Астафьева, 5. ОАО "Терминал Астафьева" выделил 90 млн рублей на 2-летнюю программу по улучшению жилищных условий горожан.

Ранее новоселье уже отметили три семьи, которые еще вчера варили обед на общей кухне, а в туалет ходили на улицу. Сейчас, по признанию самих новоселов, условия жизни перешли на качественно новый уровень.





"Я 49 лет прожила в бараке на ул. Астафьева, 3. Сначала жила там с мамой, потом с ребенком. И вот сыну уже 26 лет, в этом году он с женой отмечает год совместной жизни, и какой прекрасный подарок мы получили от "Терминала Астафьева" — не хватает слов благодарности. Мы до последнего не верили в то, что это происходит с нами, да еще так быстро. По договору, мы сами выбирали квартиру, в которую хотим переехать. И с момента, как мы остановили свой выбор на этой квартире, до самой сделки прошло не больше двух недель. Словами не передать эти чувства, которые мы сейчас испытываем, когда спустя столько лет жизни в двух комнатах в бараке наконец-то появилась собственная квартира с двумя комнатами, туалетом, душем, отдельной, хоть и небольшой, кухней", — делится Алла Петречук.





Алла Александровна смеется, что пока выбирали квартиру, чуть войну не развязали с сыном, в итоге довольны остались все — удобный район, хорошая планировка с несмежными комнатами, плюс прошлые хозяева оставили всю мебель в квартире, так что переезд оказался очень комфортным.