www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.62 р. 100 JPY: 57.76 р.
EUR: 73.61 р. 10 CNY: 98.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экология
Распечатать

Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"

21 Июня 2018, 16:53 | Приморье

Договоры о приобретении квартир за счет компании были подписаны накануне

«Терминал Астафьева» в Находке в ближайшее время переселит еще три семьи в комфортные и благоустроенные квартиры из старого ветхого дома барачного типа по адресу: улица Астафьева, 3, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Договоры о приобретении квартир за счет компании были подписаны накануне, 20 июня, будущие новоселы приступили к подготовке необходимых документов и выбору нового места жительства, которое приобретет стивидорная компания.


 

Всего в микрорайоне изначально было более 30 семей, которые проживали в бараках 1940-х годов постройки, признанных аварийными, согласно проведенной экспертизе. При этом ждать своей очереди на расселения по государственной программе людям необходимо было бы 5 лет. Именно поэтому ОАО "Терминал Астафьева" обязался на условиях государственно-частного партнерства решить остро обозначенную проблему. Планируется, что до конца 2018 года все жители дома на ул. Астафьева, 3, получат ключи от новых квартир, в следующем году завершится расселение и соседнего барака по адресу: ул. Астафьева, 5. ОАО "Терминал Астафьева" выделил 90 млн рублей на 2-летнюю программу по улучшению жилищных условий горожан.

Ранее новоселье уже отметили три семьи, которые еще вчера варили обед на общей кухне, а в туалет ходили на улицу. Сейчас, по признанию самих новоселов, условия жизни перешли на качественно новый уровень.


 

"Я 49 лет прожила в бараке на ул. Астафьева, 3. Сначала жила там с мамой, потом с ребенком. И вот сыну уже 26 лет, в этом году он с женой отмечает год совместной жизни, и какой прекрасный подарок мы получили от "Терминала Астафьева" — не хватает слов благодарности. Мы до последнего не верили в то, что это происходит с нами, да еще так быстро. По договору, мы сами выбирали квартиру, в которую хотим переехать. И с момента, как мы остановили свой выбор на этой квартире, до самой сделки прошло не больше двух недель. Словами не передать эти чувства, которые мы сейчас испытываем, когда спустя столько лет жизни в двух комнатах в бараке наконец-то появилась собственная квартира с двумя комнатами, туалетом, душем, отдельной, хоть и небольшой, кухней", — делится Алла Петречук.


 

Алла Александровна смеется, что пока выбирали квартиру, чуть войну не развязали с сыном, в итоге довольны остались все — удобный район, хорошая планировка с несмежными комнатами, плюс прошлые хозяева оставили всю мебель в квартире, так что переезд оказался очень комфортным.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: программа  барак  поддержка  уголь  переселение  терминал  порт  экология 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru