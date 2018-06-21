В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров

Национальный парк "Бикин" - одно из ключевых местообитаний амурского тигра. Именно здесь к середине прошлого века сохранился один из последних очагов обитания амурского тигра

В национальном парке «Бикин» завершился сбор информации, полученной при помощи фотоловушек, установленных на территории. Сейчас начался этап анализа данных и подведения итогов.

В ближайшее время станет известно количество полосатых хищников, обитающих на учетной площадке в 2000 квадратных километров, заложенной на территории парка. По полученным данным можно будет оценить и численность тигриной группировки во всем нацпарке.

«Внедрение современных технологий в работу учреждения позволяет получать оперативные данные. Кроме того, это помогает заинтересовать и привлечь к работе в парке молодежь, в том числе представителей коренных малочисленных народов, проживающих на территории. Именно благодаря тому, что в процесс вовлечены местные охотники, удается устанавливать фотоловушки в очень интересных местах, так как никто не знает местность лучше, чем они», – комментирует директор ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Алексей Кудрявцев.

В период с ноября 2017 по февраль 2018 года сотрудники отдела по научной работе установили 68 фотоловушек на территории нацпарка, 30 из которых в 2017 году были закуплены и переданы Центром «Амурский тигр». Все фиксирующие устройства расположены на участке в границах, заложенных для учета численности полосатого хищника.

«В объективы фотоловушек попадает все больше видов животных, обитающих на территории парка, но ранее не зафиксированных на кадрах. Заяц-беляк, харза, кабарга, дальневосточный лесной кот – фото этих зверей теперь есть в архиве нацпарка, – рассказал старший научный сотрудник ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Владимир Попов. – Некоторые кадры нас особо порадовали, например, те, где тигрица с двумя тигрятами лакомятся кабаном, добытым ранее тигром-самцом. Удачный выбор места для установки фотоловушек помог получить эти и другие интересные фотографии, такие, где видно сразу три особи харзы, где тигр отдыхает прямо напротив объектива и другие».

Национальный парк «Бикин» - одно из ключевых местообитаний амурского тигра. Именно здесь к середине прошлого века сохранился один из последних очагов обитания амурского тигра, благодаря которому эта уникальная кошка смогла восстановить свой ареал в России. По последним данным на Бикине обитает более 40 амурских тигров, что составляет 10% мировой численности этого подвида. Сохраняя ключевые места обитания амурского тигра национальный парк «Бикин» заручился поддержкой Центра «Амурский тигр».

«Территория национального парка «Бикин» - одна из площадок мониторинга. Проводить учёт на всей территории обитания амурского тигра очень затратное мероприятие. Поэтому ежегодно тигра считают только на 20% его ареала. На этих участках, часть которых ООПТ, в течение года собирается информация не только о тигре, но и о состоянии его кормовой базы и местообитаниях. Зимой проводился сбор сведений о следах тигра, а вот к средине июня завершились работы по сбору данных о популяции амурского тигра, которые были получены с помощью фотоловушек. В скором времени мы сравним данные о численности не только в нацпарке «Бикин», но полученные со всех мониторинговых площадок, и тогда будем знать, какая тенденция в популяции – численность стабильная, растёт или снижается», - комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Для повышения эффективности работы оперативных групп национального парка «Бикин», Центром «Амурский тигр» были приобретены и переданы два автомобиля, снегоход и сани к нему, а также комплекты форменной летней и зимней одежды, обувь, спутниковые телефоны, фото и видео камеры, фонари и бинокли.

Становление Национального парка «Бикин» происходит при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.