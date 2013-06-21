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Приморцев предупреждают: Передать показания счетчиков и оплатить за электроэнергию необходимо до 1 июля
В связи с изменением тарифов на электроэнергию «Дальэнергосбыт» просит потребителей Приморского края до 1 июля передать показания приборов учета и произвести оплату
Филиал ОАО «ДЭК» - «Дальэнергосбыт» напоминает об изменении с 1 июля текущего года тарифа для населения. Размер тарифа установлен постановлением №82/6 от 18 декабря 2012г. Департамента по тарифам администрации Приморского края.
Документ предусматривает дифференциацию тарифов для жителей городских и сельских населенных пунктов. В соответствии с ним с июля одноставочный (суточный) тариф для граждан, проживающих в городских населенных пунктах и поселках городского типа, составит 2,224 рубля за киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 2,326 рубля за киловатт-час, ночной – 0,846 рубля за киловатт-час.
Для жителей сельских населенных пунктов одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 1,942 рубля за киловатт-час. Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 2,022 рубля за киловатт-час и за ночное – по 0,735 рубля за киловатт-час.
В связи с этим для корректного расчета электроэнергии, потребленной по тарифу, действующему до 1 июля, «Дальэнергосбыт» просит потребителей - физических лиц сообщить показания электросчётчиков на конец текущего месяца не позднее 1 июля и оплатить рекомендуемый платеж за июнь. Передать показания можно по телефону Единого информационного центра ОАО «ДЭК» 8-800-333-0-444, в абонентском пункте отделения «Дальэнергосбыта» по месту жительства или с помощью «Личного кабинета», специальной формы на сайте энергокомпании (www.dvec.ru) без предварительной регистрации, а также по телефонам обслуживающих агентов, указанным в квитанциях, и с помощью SMS-сервиса +7-924-234-4000 в формате: номер лицевого счета, пробел, номер счетчика, пробел, показания., сообщает пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ОАО «ДЭК».
ZRPRESS.Ru, Владивосток.
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