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На ремонт дорог Приморье потратит более 560 млн рублей
ПРИМОРЬЕ, 21 июня, ZRPRESS. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал постановление о распределении субсидий за счет средств дорожного фонда края бюджетам муниципальных образований.
В общей сложности из краевого бюджета будет выделено свыше 560 миллионов рублей. Согласно заявкам муниципальных образований, субсидию получат 12 городских округов и 79 сельских поселений Приморья.
Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства края, в первую очередь средства будут направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
Кроме того, деньги пойдут на проектирование, строительство и реконструкцию дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.
«Золотой Рог».
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