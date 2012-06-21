На ремонт дорог Приморье потратит более 560 млн рублей

ПРИМОРЬЕ, 21 июня, ZRPRESS. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал постановление о распределении субсидий за счет средств дорожного фонда края бюджетам муниципальных образований.

В общей сложности из краевого бюджета будет выделено свыше 560 миллионов рублей. Согласно заявкам муниципальных образований, субсидию получат 12 городских округов и 79 сельских поселений Приморья.

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства края, в первую очередь средства будут направлены на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Кроме того, деньги пойдут на проектирование, строительство и реконструкцию дорог местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.

«Золотой Рог».