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В Приморье стартовала приемная кампания

21 Июня 2011, 14:28 | Приморье

20 июня профессиональные учебные заведения всех уровней образования начали приемную кампанию 2011 года.

В Приморье прием документов ведут 7 федеральных государственных вузов, 2 негосударственных, 4 филиала государственных вузов, 3 филиала негосударственных вузов, 14 федеральных государственных ссузов, 7 негосударственных ссузов, 7 краевых ссузов, а также 32 краевых государственных бюджетных учреждения начального профессионального образования.

До 5 июля документы в приемные комиссии вузов должны подать абитуриенты, поступающие на направления подготовки, при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания творческой и (или) профессиональной направленности. В Приморье такие специальности есть в ДВФУ, ВГУЭС, ДВГАИ. До 15 июля принимаются документы у лиц, поступающих для обучения по направлениям подготовки, при приеме на которые проводятся дополнительные вступительные испытания профильной направленности, а также у лиц, поступающих в вузы по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно (выпускники прошлых лет, которые сдают вступительные экзамены в вузе). До 25 июля сдают документы лица, поступающие в вузы только по результатам ЕГЭ. Всего бюджетных мест в вузах Приморского края около 6 000.

Прием документов в ссузы начинается не позднее 20 июня и завершается 25 июля (за исключением приема документов у лиц, поступающих на базе основного общего образования и на заочную форму получения образования).

Автор: Елена Ардальянова
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