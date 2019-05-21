Бизнес-гороскоп: Львам стоит поменьше рычать о своих деньгах

Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая

ОВЕН. В понедельник вам может потребоваться крупная сумма денег, стоит изучить условия предоставления кредитов в разных банках. В пятницу появится возможность пополнить свой кошелек новыми денежными поступлениями. На четверг не стоит назначать деловых встреч.

ТЕЛЕЦ. Есть вероятность ограничения ваших финансовых возможностей, поэтому планировать крупные покупки на эту неделю нежелательно. Ваши трудовые подвиги не останутся незамеченными. Четверг может принести похвалу начальства. В субботу поступит важная финансовая информация.

БЛИЗНЕЦЫ. У вас все получается. Нужно лишь перестать волноваться и сомневаться в себе. Вы профессионал, вас ценят, вам хорошо платят. Работа приносит вам удовольствие и прибыль, а не только усталость.

РАК. Возможны определенные ограничения в денежных вопросах, свободных средств, скорее всего, не будет. Однако в четверг вы получите прибыль. Вторник - удачное время для подготовки и заключения сделок. Внимательно просматривайте бумаги, прежде чем подписывать их.

ЛЕВ. На этой неделе возможны неожиданные деловые встречи, так что постарайтесь не пропускать телефонные звонки и быть готовыми предоставить отчет о своей работе. В среду вы, возможно, получите прибыль, но есть два «но»: деньги появятся только в том случае, если о них будет знать ограниченный круг людей, и только если у этих людей не будет повода завидовать вам.

ДЕВА. Понедельник подойдет для наведения порядка в документации. Вторник может оказаться весьма удачным днем в финансовом плане. В среду не стоит затевать никаких новых проектов. В пятницу вас могут посетить интересные идеи, которые принесут в будущем прибыль.

ВЕСЫ. Ваша личная жизнь может негативно отразиться на состоянии вашего кошелька, однако данный вывод огорчит вас ненадолго. В четверг вас порадуют новые денежные поступления. В пятницу возможна выгодная сделка, но сначала проверьте партнеров на надежность.

СКОРПИОН. Финансовое положение на этой неделе стабильно. Доходы явно преобладают над расходами. В среду можно и даже нужно принимать серьезные решения в деловой сфере. Начальство, заказчики и партнеры останутся довольны вашей работой.

СТРЕЛЕЦ. Хорошее время, открывающее перед вами прекрасные деловые возможности. Не отказывайтесь от шанса заработать. Вам это по силам. Есть большая вероятность получить премию или прибавку к зарплате.

КОЗЕРОГ. На этой неделе не стоит лениться, так как возможностей пополнить бюджет будет предостаточно. Нужно лишь проявить активность и не уходить от ответственности. Лишь во вторник стоит воздержаться от переговоров и заключения контрактов.

ВОДОЛЕЙ. В среду вам понадобится дипломатичность и осторожность, чтобы суметь разобраться в сложной ситуации на работе. Вам даже удастся извлечь из нее выгоду, если, конечно, вы не поленитесь подойти к этому вопросу с умом. Чтобы добиться успеха, нужно сосредоточиться на работе и на время забыть про личную жизнь.

РЫБЫ. В начале недели вам придется стать экономнее, лишних средств явно не будет. В четверг удачными будут сделки, договоры. В пятницу вероятно улучшение и стабилизация вашего финансового положения.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.