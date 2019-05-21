Туристы распробовали леопарда

В мае этого года объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» (ФГБУ «Земля леопарда») отмечает седьмой день рождения. За время работы учреждения хрупкая популяция дальневосточных леопардов утроилась, что является серьезным достижением даже по меркам мирового сообщества.

На данный момент перед объединенной дирекцией встает новая задача – развить туристическое направление и сделать посещение национального парка «Земля леопарда» еще более доступным и комфортным для гостей. Об этих планах газете «Золотой Рог» рассказал директор ФГБУ «Земля леопарда» Виктор БАРДЮК.

– Виктор Владимирович, за семь лет работы ФГБУ «Земля леопарда» какие были приняты ключевые решения, повлиявшие на развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ), находящихся в подчинении объединенной дирекции?

– Пожалуй, самым эпохальным решением стало само создание национального парка «Земля леопарда» в 2012 году. Образовать ООПТ, площадью 260 тыс. гектаров, было сложно: юго-запад Приморья – очень освоенный регион, где расположены и объекты минобороны, и туристический кластер, развивающийся быстрыми темпами. Но на тот момент ситуация с дикой популяцией дальневосточного леопарда была критической – оставалось всего 35 особей. Поэтому на нашу организацию была возложена очень важная задача – защита и сохранение самой редкой крупной кошки в мире.

Первый этап становления национального парка занял шесть лет. За это время была организована охрана территории, приняты меры по борьбе и профилактике лесных пожаров, установлена сеть мониторинга, были созданы условия для увеличения численности копытных. Также мы посчитали и учли всех леопардов: каждый получил свой индивидуальный паспорт в базе данных.

Благодаря принятым мерам, популяция редких кошек утроилась – сегодня на территории парка фиксируется 91 взрослый леопард и 22 котенка. Возросла и популяция амурского тигра – в «Земле леопарда» плотность тигров наибольшая среди ООПТ Дальнего Востока. На территории парка обитает около 30 взрослых тигров и девять тигрят. Проделанная работа – хороший пример восстановления численности исчезающего вида за короткое время, и эта история успеха не знает аналогов. Поэтому наша практика достойна популяризации во всем мире – нам есть чем гордиться.

– С этого года национальный парк «Земля леопарда» приступает к новому этапу своего развития. И его главный акцент – туризм?

– Действительно, сегодня мы ставим перед собой задачу развития туризма, а также активного участия в социально-экономическом развитии района, края и России. Мы создаем специальный отдел туризма, который будет заниматься сразу несколькими направлениями. В первую очередь, это развитие туристических продуктов. Они имеют просветительскую цель, но при этом удовлетворяют тягу людей к путешествиям. И наша задача – создать условия для комфортного туризма, который позволит посмотреть на дикую природу красивых заповедных территорий. При этом, для нас по-прежнему остается важным экопросвещение. Оно направлено в основном на местное население и призвано сформировать экологическую культуру общества. К мероприятиям экопросвещения можно отнести не только акции «Земли леопарда», но и такие массовые мероприятия, как День тигра, проходящий во Владивостоке.

– Какие шаги предприняты для развития туризма в национальном парке «Земля леопарда»?

– Мы работаем по расширению сети укрытий для фотосьемки диких животных (фотоскрадков). Фотосъемка из лабаза (засидки, скрадка) – распространенная мировая практика для съемки животных на особо охраняемых природных территориях. Укрытие позволяет минимизировать фактор беспокойства животного, а также обезопасить фотографа в случае интереса к нему со стороны крупного хищника. В настоящее время на особо охраняемых природных территориях «Земли леопарда» действует один фотолабаз, однако растущий интерес туристов-фотографов к этой услуге подтолкнул к идее создания сети подобных сооружений.

Также мы развиваем сеть туристический маршрутов на территории национального парка. В 2016 году был введен маршрут «Логово леопарда», в 2017 – «Тропою леопарда», в прошлом году – «Семиверстка». В этом году мы также планируем создать новые маршруты, которые будут предполагать длительное пребывание туристов на территории национального парка.

– Увеличение туристического потока невозможно без создания инфраструктуры. Есть ли планы у ООПТ по развитию данного направления?

У нас уже построена усадьба, есть комфортабельная гостиница на 24 номера, и до конца этого года мы пройдем классификацию на звездность. В усадьбе мы также оборудуем кафе – уже получили все консультации от Роспотребнадзора. Данные объекты возведены на деньги, выделенные из фонда АНО «Дальневосточные леопарды».

У ФГБУ «Земля леопарда» есть ряд проектов, предполагающих привлечение и сторонних инвесторов. Например, строительство музейного комплекса, где будет представлена не только экспозиция дальневосточной флоры и фауны, но и историко-культурная выставка, объединяющая периоды истории Приморья от неолита до XX века. Мы планируем создать на базе музея и зал дополненной и виртуальной реальности с возможностью демонстрации фильмов. При реализации этого проекта мы хотим сотрудничать с бизнесом путем государственно-частного партнерства.

Еще одна точка, которая могла бы заинтересовать инвесторов – это полуостров Гамова, территория которого планируется к присоединению к ФГБУ «Земля леопарда». Это очень красивая местность, которая станет большим экопарком. Предполагается, что здесь будут оборудованы пикниковая зона, точки питания, и созданы все условия для комфортного отдыха. Мы в скором времени разработаем и представим этот проект бизнес-сообществу.

В мае состоялся семинар-совещание, посвященный развитию туризма на «Земле леопарда», на который были приглашены российские турфирмы и эксперты в области развития туризма. Мы получили ряд ценных советов, и ВГУЭС дорабатывает программу развития туризма ООПТ с учетом этих рекомендаций. Думаю, что в июне мы уже получим итоговый вариант. На этом совещании российские турфирмы рекомендовали облагородить Кравцовские водопады, которые не входят в наши ООПТ, но находятся в охранной зоне. Это одно из ключевых мест Приморья, которое притягивает большое количество туристов – любоваться каскадом Кравцовских водопадов приезжают жители и гости края. Но поскольку маршрут не оборудован, люди вытаптывают растения, ломают деревья. Нам было предложено обустроить туристическую тропу, создать пикниковые зоны и оборудовать маршрут информационными плакатами. Мы взяли этот совет на вооружение и планируем привлечь к этому проекту бизнес.

– В 2018 году ФГБУ «Земля леопарда» посетило почти 5 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом количество туристов в ООПТ удвоилось. Но при этом количество иностранных посетителей пока небольшое – около 200 человек. Благодаря мерам государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, количество интуристов в регионе растет. Будет ли проводиться работа по привлечению иностранной аудитории?

– Наша задача – создать точку притяжения, в которой будет комфортно находиться не только россиянам, но и иностранцам. И мы в этом направлении нацелены не только на прием организованных туристических групп, но и на создание условий для самостоятельных посещений. Здесь есть ряд интересных идей, которые впоследствии воплотятся в жизнь. Думаю, мы сможем заинтересовать корейских туристов, количество которых в Приморье растет стремительными темпами. Жители Южной Кореи проявляют заинтересованность в изучении нашего опыта по восстановлению леопарда, который когда-то обитал на Корейском полуострове и в Китае, но был полностью истреблен. Интересно им и культурное наследие корейских переселенцев, сохранившееся в Приморье.

– Национальный парк «Земля леопарда» хорошо представлен в медиаполе, в то время как заповедник «Кедровая падь» остается в тени информационного пространства. Это значит, что данная ООПТ не ориентируется на массовый туризм?

– «Кедровая падь» имеет статус заповедника и особый режим охраны, поэтому она очень ограниченно функционирует для туристов. На ее территории расположен фотоскрадок, два туристических маршрута, но принимает ООПТ небольшое количество посетителей. А статус национального парка предполагает развитие массового туризма. И на «Земле леопарда» есть большие рекреационная и хозяйственная зоны, которые позволяют создать для этого все условия. Поэтому и популяризация направлена, в первую очередь, на национальный парк.

– В популяризации «Земли леопарда» важную роль сыграл институт Хранителей, учрежденный в 2014 году?

– Хранители леопарда – своеобразные «крестные» редких кошек, оказывающие активную поддержку природоохранному делу «Земли леопарда». Это люди и организации, объединенные желанием внести свой вклад в работу по сохранению природы. Хранитель получает подопечного из нацпарка и выбирает ему имя. Сегодня у леопардов есть 48 хранителей, среди которых такие известные личности, как: Стивен СИГАЛ, Памела АНДЕРСЕН, Сергей ИВАНОВ, Юрий ТРУТНЕВ. Безусловно, покровительство медийных лиц играет важную роль в популяризации национального парка, но мы ценим вклад всех Хранителей, среди которых есть некоммерческие и школьные организации, помогающие природе.

Досье "Золотого Рога": ФГБУ «Земля леопарда» было создано 21 мая 2012 года. Под руководством учреждения находятся две соседствующие ООПТ, расположенные в юго-западной части Приморского края: государственный природный биосферный заповедник «Кедровая падь» (старейший заповедник Дальнего Востока, учрежден в 1924 году, входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО) и национальный парк «Земля леопарда». Общая площадь заповедника и национального парка – 282 тыс. га.

На фото: В 2018 году нацпарк «Земля леопарда» посетило почти 5 тыс. человек.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ