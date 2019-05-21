Владивосток готовится к пляжному отдыху

До старта купального сезона во Владивостоке осталось меньше месяца. Официальный старт пляжному отдыху будет дан 15 июня. Администрация города подготовила список пляжей, рекомендованных для отдыха горожан: это бухты Аякс, Чернышева, Парис, Пограничная, Старка, а также пляжи в районе мысов Вятлина, Ахлестышева и на острове Рейнеке.

В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы с каждым новым купальным сезоном в регион прибывает все большее количество туристов. Поэтому состояние мест массового отдыха жителей и гостей края попадает под пристальное внимание специальной комиссии. В преддверии старта пляжного сезона специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, ГИМС, МЧС и профильных управлений администрации Владивостока проверяют побережья столицы Дальнего Востока.

Как напоминают представители комиссии, арендаторы прибрежных территорий обязаны обеспечить пляжи спасателями, провести их обработку против клещей, обследовать морское дно с помощью водолазов, оснастить территории спасательными постами, медпунктами, радиосвязью и выполнить ряд других требований. Арендаторы, которые не выполнят эти требования законодательства, не будут допущены к работе.

На территории пляжа должна проводиться патрульная уборка территории, организован ежедневный вывоз твердых бытовых отходов, уборка и дезинфекция общественных туалетов и ежедневное рыхление песка с уборкой мелкого бытового мусора. В случае предоставления платных услуг на территории зоны отдыха, предприниматель обязан в доступном для посетителей месте представить информацию о стоимости предлагаемой услуги, также должна быть оформлена вывеска о наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), предоставляющего услуги отдыха, с указанием юридического адреса, правоустанавливающих документов и режима работы.

Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю также ведется социально-­гигиенический мониторинг качества морской воды, воды поверхностных водоемов и песка в зонах рекреации по микробиологическим, санитарно­химическим, паразитологическим, вирусологическим показателям.

На фото: Список пляжей, рекомендованных для отдыха горожан, не учитывает подобные территории.

Фото Елены АБАШЕВОЙ