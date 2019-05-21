Всемирное приморское наследие

Заповедные тропы Приморья пролегают не только по лесным чащам, но и по морским просторам

В России заповедники долгое время были эталоном природы, которая сохраняется для будущих поколений, и оттого недоступна широким слоям населения. Посещать особо охраняемые природные территории могли только научные сотрудники и отдел охраны, и только в последние годы заповедники стали развивать туристическую деятельность. Экологический туризм стал набирать популярность, в том числе и в Приморском крае.

Путешественники все чаще отправляются в самые отдаленные уголки региона, чтобы насладиться цветением эндемиков или красотами уникальных природных объектов. Высокий интерес к этому направлению есть и у туристов из стран АТР, которых привлекают памятники природного наследия ЮНЕСКО.

Газета «Золотой Рог» представляет подборку объектов с таким статусом в Приморье.

В стране горных хребтов

Сихотэ-Алинь – средоточие горных хребтов и быстрых рек, где в 1935 году был основан Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник, который занимает территорию от вершин хребта до побережья Японского моря. Этот крупнейший заповедник Приморья, площадью почти 400 тысяч гектаров, с 1979 года входит во Всемирную сеть биосферных резерватов, а с 2001 года – в Список объектов Всемирного природного наследия («Центральный Сихотэ-Алинь»).

Сегодня туристам в заповеднике предлагается четыре маршрута: «Мыс Северный», «Озеро Благодатное», «Бухта Голубичная», «Ключ Кабаний». Путешествуя по этим тропам, гости особо охраняемой природной территории (ООПТ) могут познакомиться с удивительным разнообразием маньчжурской флоры и встретить нехарактерных для Приморья представителей. Например, в заповеднике расположилось криволесье с карликовыми березками и дубками, которые чаще встречаются в тундре. С карликовыми деревьями мирно соседствует редкое горное растение – эдельвейс, который большинство считает цветком с «альпийской пропиской».





На маршрутах оборудованы удобные видовые площадки, с которых можно не только любоваться природными красотами, но и наблюдать за жизнью обитателей ООПТ. Например, тропа на мыс Северный может познакомить туристов с ларгами. Мыс – одно из немногих мест побережья Японского моря, где собирается большое количество тюленей. Ларги живут здесь круглый год. Летом и во время осенне-зимних миграций на рифах в море можно одновременно увидеть до 400 тюленей. Нередко туристы могут встретить на туристических тропах следы диких животных, в том числе тигров и медведей. Как отмечает администрация заповедника, это означает, что ООПТ добилась своей главной цели – инфраструктура троп стала «элементом» природы, который ей не вредит, но позволяет туристам раскрыть ее тайны.

Заповедные просторы залива Петра Великого

Заповедные тропы Приморья пролегают не только по лесным чащам, но и по морским просторам: в бухтах залива Петра Великого расположился единственный в России Дальневосточный Морской биосферный заповедник, площадь которого 63 тыс. гектаров. В 2003 году ЮНЕСКО включила ООПТ во всемирную сеть биосферных резерватов в рамках программы «Человек и биосфера». Заповедник занимает около 10% площади залива Петра Великого – самой южной и теплой акватории дальневосточных морей России.

В состав Дальневосточного Морского биосферного заповедника входит 11 островов, под его охраной находятся четыре памятника природы: Голубиный утес, сопка Сюдари, участок лагуны Огородная и озерцо Большое Круглое. Разделена обширная территория заповедника на четыре участка по названию сторон света, и каждый из них представляет уникальные объекты показа. На Южном участке туристы смогут побывать в самой южной точке России – острове Фуругельма - и понаблюдать настоящий птичий базар. Здесь гнездится самая большая в мире колония чернохвостых чаек, которая обжила не только остров, но и батарею, принимавшую участие во Второй Мировой войне. Еще один южный маршрут заповедника включает показ мыса Островок Фальшивый с его уникальной песчаной косой, протянувшейся вплоть до границы с КНДР.

Восточное побережье заповедника называют берегом поющих сосен. На скалистых склонах, изрезанных глубокими гротами и пещерами, растут величественные сосны, зелень которых весной оттеняет буйство цветения рододендрона. На Западном участке в состав заповедника входит бухта Миноносок – одна из красивейших бухт полуострова Краббе, который стал украшением Приморского края. А Северный участок заповедника расположился на острове Попова, где туристов ожидает еще шесть экологических маршрутов.

По долине «Русской Амазонки»

Русская Амазонка – под этим названием реку Бикин знают не только в России, но и во всем мире. Огромный массив первозданной Уссурийской тайги, сквозь который течет эта величественная река, является крупнейшим цельным участком смешанного леса во всем Северном полушарии. В 2015 году на площади более 1,1 млн гектаров была создана самая молодая и крупнейшая в ДФО особо охраняемая природная территория – национальный парк «Бикин». Спустя три года с момента своего основания эта ООПТ получила статус Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Такого обширного массива первозданной тайги нет больше нигде в мире. В лесах «Бикина» удивительным образом смешиваются разновидности растительности севера и юга, образуя уникальный комплекс. Такое соседство вызывает немалый интерес туристов, а разнообразие флоры и фауны ООПТ создает хороший туристический магнит.

Впрочем, «Бикин» уникален не только своими размерами и природой. Это первая и пока единственная ООПТ России, где охраняется не только природный комплекс, но и традиционный образ жизни коренных малочисленных народов – удэгейцев. Под традиционное природопользование, охоту и рыбалку отведено больше половины территории. По словам экспертов, самобытный уклад жизни этих народов, их вера, шаманские обряды и ритуалы формируют перспективы этнотуризма региона.

Как отмечает руководитель национального парка «Бикин» Алексей КУДРЯВЦЕВ, жизнь коренных народов может стать туристической особенностью Приморского края. Активное продвижение традиционных праздников, обустройство священных мест, выделение историко-культурных объектов помогут повысить узнаваемость региона и привлечь поток туристов. В рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы туристическое направление, основанное на культурных особенностях коренных жителей, развивается в регионе.

Старейший дальневосточный заповедник

Государственный природный биосферный заповедник – одна из первых официально организованных особо охраняемых территорий России. В 2004 году заповедник получил особый статус ЮНЕСКО, как биосферный резерват. Это единственная ООПТ, под охраной которой находятся такие редкие виды насекомых, как зефир превосходный, жук жужелица Янковского, китайская восковая пчела.

Климат на территории заповедника особый, отличающийся даже от близлежащих территорий. Обращенная к морю долина реки Кедровой, окаймленная высокими хребтами, действует как аэродинамическая труба, втягивая в долину влажный морской воздух. Охлаждаясь на лесных склонах, влага конденсируется, и поэтому над долиной часто висит туман даже тогда, когда вокруг заповедника стоит солнечная сухая погода. Эта климатическая особенность подарила уникальное биоразнообразие ООПТ. Здесь растет 900 видов растений, среди которых пихта цельнолистная – единственная представительница своего вида в России. И только на территории заповедника путешественники смогут увидеть восемь видов кленов и пять – берез.

Заповедник привлекает большое количество любителей орнитологических наблюдений. Заболоченная равнина, отделяющая «Кедровую падь» от акватории Амурского залива, пришлась по душе огромному количеству птиц –184 видам. Например, здесь обитают все пять видов кукушек, встречающиеся в России, а в холодное время года в заповедник прилетают беркут, белоплечий и белохвостый орланы и черный гриф.

МНЕНИЕ

Виктор БАРДЮК, директор ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда»:

- Как показывает опыт России, большого влияния на развитие туризма в ООПТ статус природного наследия ЮНЕСКО не имеет. В этом процессе важную роль играют транспортная доступность, обустроенность экологических маршрутов и цена услуг. Именно поэтому труднодоступные девственные леса Коми, которые входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, принимают в несколько раз меньше посетителей, чем национальный парк «Земля леопарда», к которому ведет асфальтированная трасса. Безусловно, столь важный и почетный статус может являться дополнением туристической привлекательности заповедной территории, но только при создании хорошей инфраструктуры.

На фото: Приморцы все чаще отправляются в самые отдаленные уголки региона за полнотой ощущений.

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