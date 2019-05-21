Команда "Ростелекома" приняла участие в благотворительном забеге во Владивостоке

В рамках проекта «Бегу и помогаю» 40 сотрудников «Ростелекома» приняли участие в III Всероссийском полумарафоне, состоявшемся в 18 городах России. Во Владивостоке марафонцы пробежали по улице Светланской и финишировали на центральной площади города.

«Бегу и помогаю» — это совместный спортивный проект «Ростелекома» и благотворительного фонда «Линия жизни», направленный на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Основная цель проекта — усилиями сотрудников компании преодолеть 100 000 км, «конвертировать» их в 1 млн рублей и передать фонду.









На полумарафоне владивостокские сотрудники «Ростелекома» пробежали в общей сложности более 304 километров.

«Я участвую в проекте «Бегу и помогаю» уже второй раз и не собираюсь на этом останавливаться. Приятно осознавать, что я вношу свои километры в общую копилку для лечения детей, у которого диагностирована саркома кости. Призываю всех сотрудников компании присоединяться к этому проекту, чтобы получать сильные эмоции и совершать добрые дела», — говорит специалист департамента управления операциями макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Мария Чистякова.

Многие сотрудники «Ростелекома» впервые решились принять участие в спортивном мероприятии такого масштаба для того, чтобы помочь детям. Среди них — Анастасия Плоходько, специалист департамента управления закупками МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». «Я благодарна компании за возможность участия в забеге и благотворительном проекте «Бегу и помогаю», ведь вырученные средства будут переданы детям. Ставьте цели, стремитесь, дерзайте, в здоровом теле — здоровый дух!», — делится впечатлениями Мария.

Проект «Бегу и помогаю» стартовал в апреле 2018 года. На настоящий момент «Ростелеком» два раза переводил по 1 млн рублей на эндопротезы для Максима Башкирева и Саши Бартуханова, у которых диагностировали саркому кости. За третий этап проекта, стартовавший в апреле 2019 года, сотрудники «Ростелекома» «накопили» 33 951 км.