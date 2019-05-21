Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Команда "Ростелекома" приняла участие в благотворительном забеге во Владивостоке
В рамках проекта «Бегу и помогаю» 40 сотрудников «Ростелекома» приняли участие в III Всероссийском полумарафоне, состоявшемся в 18 городах России. Во Владивостоке марафонцы пробежали по улице Светланской и финишировали на центральной площади города.
«Бегу и помогаю» — это совместный спортивный проект «Ростелекома» и благотворительного фонда «Линия жизни», направленный на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Основная цель проекта — усилиями сотрудников компании преодолеть 100 000 км, «конвертировать» их в 1 млн рублей и передать фонду.
На полумарафоне владивостокские сотрудники «Ростелекома» пробежали в общей сложности более 304 километров.
«Я участвую в проекте «Бегу и помогаю» уже второй раз и не собираюсь на этом останавливаться. Приятно осознавать, что я вношу свои километры в общую копилку для лечения детей, у которого диагностирована саркома кости. Призываю всех сотрудников компании присоединяться к этому проекту, чтобы получать сильные эмоции и совершать добрые дела», — говорит специалист департамента управления операциями макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Мария Чистякова.
Многие сотрудники «Ростелекома» впервые решились принять участие в спортивном мероприятии такого масштаба для того, чтобы помочь детям. Среди них — Анастасия Плоходько, специалист департамента управления закупками МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». «Я благодарна компании за возможность участия в забеге и благотворительном проекте «Бегу и помогаю», ведь вырученные средства будут переданы детям. Ставьте цели, стремитесь, дерзайте, в здоровом теле — здоровый дух!», — делится впечатлениями Мария.
Проект «Бегу и помогаю» стартовал в апреле 2018 года. На настоящий момент «Ростелеком» два раза переводил по 1 млн рублей на эндопротезы для Максима Башкирева и Саши Бартуханова, у которых диагностировали саркому кости. За третий этап проекта, стартовавший в апреле 2019 года, сотрудники «Ростелекома» «накопили» 33 951 км.
Новости тематики
- Команда "Ростелекома" приняла участие в благотворительном забеге во Владивостоке
- Жители Приморья могут воспользоваться приложением для экстренной помощи CanHelp
- В России запустили новый телеканал
- Киноновелла абонента Tele2 вышла на экраны Владивостока
- "Ростелеком" организовал онлайн-трансляцию хоккейных матчей юношеского Первенства России в ДФО
- "Универсальный мобильный помощник" помогает незрячим Приморья
- Более 220 тысяч приморцев пользуются электронной подписью на почте
- Студенты из Владивостока смогут стать частью команды Tele2
- Фонд "Навстречу переменам" проведет обучение социальных предпринимателей Приморья
- Приморье осваивает "универсального мобильного помощника"
Новости раздела
- Всемирное приморское наследие
- Команда "Ростелекома" приняла участие в благотворительном забеге во Владивостоке
- "Мидия Саммит" - пальчики оближешь
- "Благополучие города сейчас зависит от экономики"
- Штормовое предупреждение объявлено в Приморье
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- Приморский край оказался не готов к ЕГЭ
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона
- В столице Приморья открывается Vladivostok Boat Show
- Дорожники Владивостока продолжают ремонт городских магистралей и внутриквартальных проездов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Суд разрешил таранить "обочечников"
- Приморскому городу предрекли скорое исчезновение
- В России могут усложнить процедуру развода
- Роман Абрамович хорошо заработал в Приморье
- Во Владивостоке построят новый надземный пешеходный переход
- Компания с оборотом $45 млрд поможет вывести о.Русский на передовую финансовых технологий
- Новый туристический центр и клубничная ферма создаются на Камчатке
- Во Владивостоке назначили дату начала купального сезона
- 13 арктических улусов включены в состав Арктической зоны Российской Федерации
- Людей срочно эвакуируют из здания ВГУЭС во Владивостоке