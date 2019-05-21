"Благополучие города сейчас зависит от экономики"

Глава Находкинского городского округа Борис Гладких ответил на вопросы «Золотого Рога»

В субботу, 18 мая, городу Находка исполнилось 155 лет. Подробнее о морских вратах Приморья в интервью газете «Золотой Рог» рассказал глава Находкинского городского округа Борис ГЛАДКИХ.

- С первых дней своего существования Находка стала центром международного общения. Расскажите пожалуйста немного об истории возникновения города.

- Находка является самым южным портовым городом в восточной части России. Годом его основания считается 1864. Именно тогда на месте нынешней Находки был основан военный пост. Там тогда проживало всего пять солдат, но вскоре население расширилось и составило уже 30 человек. Основным занятием местных жителей было наблюдение за погодой в заливе Японского моря.

В 30-е годы прошлого столетия в Приморье появилось сразу несколько поселений, среди которых была Находка. Именно здесь был заложен пограничный пункт пропуска. В 1934 году Находка стала местом дислокации военных подводных субмарин и армейских кораблей. Вскоре секретарь ЦК ВКП(б) Андрей Жданов, осмотрев бухту Находка, сказал знаменитую фразу: «На этом месте будет прекрасный порт. Но порт без города невозможен». Вскоре было подписано постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР №1646-399 «О перенесении Владивостокского торгового и рыбного портов в бухту Находка». В 1940 году указом от 16 июля населенный пункт Находка был отнесен к категории рабочих поселков. После войны портпункт Находка преобразовали в морской торговый порт второго разряда.

Одной из достопримечательностей Приморского города является памятник с названием «Скорбящая мать». Монумент возвышается на Лебединой сопке и установлен как дань памяти погибшим членам экипажа траулера «Бокситогорск», который затонул в Японском море. Кроме этого, в городе установлен Камень Дружбы, привезенный из японского города Майдзуру.

- Чем живет город Находка сегодня?

- В наши дни благополучие любого города и его жителей напрямую зависит от развития экономики территории. Чем больше работающих предприятий, тем больше рабочих мест для местных жителей. Чем эффективнее бизнес, тем выше зарплаты сотрудников и, соответственно, налоговые поступления в местный бюджет. Соответственно, тем больше возможностей у муниципалитета решать задачи и проблемы разной сложности. Поэтому, убеждён, что муниципалитеты не просто должны, а обязаны в рамках своей компетенции способствовать развитию бизнеса. И тем более обязаны это делать, если для этого есть все условия и открываются новые возможности.

- В чем отличие города от других приморских населенных пунктов?

- Отличительная особенность Находки в том, что наш город априори создан для ведения предпринимательской деятельности, создан для бизнеса - как крупного, федерального значения и международного уровня, так и малого, и среднего. В силу уникальности расположения, производственных и логистических особенностей Находку по праву можно считать одним из центров деловой активности не только Приморского края, но и всего Дальнего Востока.

В первую очередь, речь, разумеется, - о транспортно-логистической компоненте. Этот бизнес - один из базовых в экономике Находкинского городского округа. Портовый комплекс «Находка - Восточный» - крупнейший на Дальнем Востоке и один из трёх крупнейших в стране. Морские терминалы Находки обслуживают преобладающую часть экспортных грузов, пересекающих восточные границы России. Объемы поставок стабильно растут, приближаясь к отметке 100 млн тонн в год.

Основным является топливно-энергетический грузопоток. В Находке работает АО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, занимающаяся перевалкой каменного угля. Пятая часть всего угольного экспорта из морских портов страны и более 30% перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна проходит через его терминалы. А с вводом в эксплуатацию Третьей очереди угольного терминала компании объём перевалки увеличится до 40 млн тонн угля в год.

В Находке работает и крупнейший на Дальнем Востоке контейнерный терминал «Восточной стивидорной компании», пропускная способность которого может быть увеличена с сегодняшних 650 тыс. TEU до 2 млн TEU в год. В апреле 2017 года на контейнерном терминале «Восточной Стивидорной Компании» начал работу постоянно действующий в рамках международного транспортного коридора «Приморье-1» прямой линейный сервис китайского оператора. Это важное звено доставки китайских грузов из северных и северо-восточных провинций Китая через ВСК в направлении южных портов Китая, Японии и других стран АТР.

Внедрение современных технологий приема, хранения и перевалки грузов в «Находкинском морском рыбном порту» даст возможность привлечь их новые виды – рыбу, рефрижераторные контейнеры, зерно, и в перспективе увеличить его мощности с 1 млн тонн грузов в год до 3 млн тонн.

Также, на территории округа построен морской терминал «Козьмино» - конечная точка нефтепровода «Восточная Сибирь - Тихий океан». Первая тонна нефти была отгружена в декабре 2009 года, а уже в 2018 году отправлена на экспорт 200-миллионная тонна. С момента запуска нефтеналивного порта в эксплуатацию его грузооборот увеличился с 15 до 30 млн тонн нефти в год.

- Хотелось бы поговорить о деловой активности города, в частности, о режиме СПВ.

- Деловая активность Находки последние годы растёт темпами, о которых 10-15 лет назад и не мечтали. Во многом это связано с тем, что государство определило развитие Дальнего Востока как национальный приоритет для России в XXI веке. В решении этой стратегической задачи Приморскому краю в целом и Находке в частности отведена особая роль - своего рода локомотива этого развития, точки экономического роста Приморья и форпоста делового сотрудничества России со странами АТР.

Одним из инструментов достижения этих целей является режим «Свободного порта Владивосток» (СПВ), действующий и в нашем городе. Он позволяет резидентам пользоваться налоговыми и таможенными льготами. Причём, речь не только о преференциях, утверждённых федеральным законодательством, но и об установленных администрацией и думой города. Так, в первые два года деятельности резиденты освобождены от уплаты земельного налога, а в дальнейшем получают скидки в виде пониженной ставки налогообложения. Благодаря такой политике, значительно улучшился инвестиционный климат Находки, где бизнес получает мощный стимул для развития предприятий, внедрения новых производств, создания новых рабочих мест.

- Расскажите пожалуйста о привлечении инвестирования в Находку?

- На сегодняшний день особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и административного регулирования в Находке пользуются 33 резидента СПВ. И это не предел. У нас достаточно свободных производственных площадок. А благодаря транспортному коридору «Приморье» Находка станет ещё более привлекательна для инвесторов и предпринимателей. Так что, мы ожидаем появления новых резидентов, причём, уже есть несколько перспективных проектов, которые, будем надеяться, вскоре будут реализованы на территории округа.

- Как работают малый и средний бизнес на территории города?

- Хочу отметить, что, если отдача от новых крупных проектов – дело ближайших лет, то как раз малый и средний бизнес Находки сегодня и ежедневно вносит свой вклад в развитие городской экономики. Вот лишь некоторые цифры. В сфере предпринимательства работают более 8000 субъектов и 28% от общего числа занятых в экономике. Субъекты малого и среднего бизнеса производят 30% общего объема промышленной продукции. В 2017 году доходы бюджета от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (поступления от ЕНВД, патент) составили 173,8 млн. рублей.

Конечно, нам предстоит ещё многое сделать и в сфере экономики в целом, и в сфере бизнеса в частности, чтобы вывести Находку на новый уровень развития. Главное - не упустить уже имеющиеся и открывающиеся возможности. Если грамотно ими распорядиться, то сможем возродить былую славу нашего города.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Если говорить об экономической составляющей Находки, в чем здесь преимущества перед другими приморскими городами?

- Экономика Находки - это не только портовые предприятия. Так, работает у нас и крупнейший рыбоконсервный завод Приморья «Южморрыбфлот». Его продукция под брендом «Доброфлот» знакома потребителям практически всех регионов нашей страны. Почти семидесятилетнюю историю имеет и «Находкинский мясокомбинат» - лидер в Приморском крае по производству сырокопченых колбас. Его продукция также известна далеко за пределами региона.

На фото: Глава Находкинского городского округа Борис Гладких: «Чем больше работающих предприятий, тем больше рабочих мест для местных жителей. Чем эффективнее бизнес, тем выше зарплаты сотрудников и, соответственно, налоговые поступления в местный бюджет».

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