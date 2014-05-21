Моряки-тихоокеанцы отмечают праздник

Уважаемые моряки-тихоокеанцы и ветераны флота! Поздравляю вас Днем Тихоокеанского флота России!

Это праздник сильных духом и мужественных людей, которые стоят на страже дальневосточных морских рубежей нашей страны. История Тихоокеанского флота богата легендарными победами и географическими открытиями. Военные моряки одними из первых исследовали берега Приморья и открыли удобные бухты для будущих российских портов. В годы русско-японской и Второй мировой войн тихоокеанцы проявили высочайший героизм и отвагу при защите Отечества. За заслуги перед страной Владивосток удостоен звания Города воинской славы. Мы гордимся тем, что главная база важнейшего объединения морских сил страны находится у нас, в Приморье!

В этот праздничный день я отдельно хочу поблагодарить ветеранов Тихоокеанского флота. Сегодня Андреевский флаг гордо реет на просторах Мирового океана, и в этом – ваша заслуга! Новые поколения тихоокеанцев продолжают ваши славные традиции и достойно защищают безопасность и национальные интересы России.

Дорогие моряки-тихоокеанцы! Желаю вам и вашим семьям успехов, крепкого здоровья и благополучия! Спокойного моря, семь футов под килем и счастливых встреч на берегу!

Губернатор Приморского края В. Миклушевский

ZRPRESS.RU, Владивосток.