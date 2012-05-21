Власти Арсеньева прислушались к ветеранам

ПРИМОРЬЕ, 21 мая, ZRPRESS. В гостях у ветеранов, отдыхающих в профилактории авиакомпании «Прогресс», побывали руководители города – заместитель главы Арсеньевского городского округа Сергей ОСТРЯКОВ и заместитель председателя городской Думы Владимир НИКИФОРОВ. Частый гость здесь и председатель городского Совета ветеранов войны и труда Василий КЛОКОВ.

В профилактории отдыхают и поправляют свое здоровье ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Такие оздоровительные смены для ветеранов в заводском профилактории стали традиционными. Здесь отдыхают не только бывшие заводчане, но и ветераны, работавшие в различных организациях города.

Сотрудники профилактория стараются создать особые условия для пожилых людей, подходят к каждому индивидуально. Ветераны довольны – здесь прекрасное питание, отличное медицинское обслуживание.

Ветераны воспользовались случаем и задали вопросы гостям. Пожилых людей интересовали перспективы развития Арсеньева – будут ли ремонтироваться внутриквартальные дороги, как решается вопрос с качеством горячей воды. Ветеранов, конечно же, в первую очередь волнуют вопросы социального направления – цены в магазинах «Забота», движение автобусов, наличие различных льгот. Гости пожелали ветеранам здоровья и пообещали учесть их предложения и пожелания.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».