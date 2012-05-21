Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Днем Тихоокеанского флота России

ВЛАДИВОСТОК, 21 мая, ZRPRESS. 21 мая – день Тихоокеанского флота России.

Дорогие моряки-тихоокеанцы! Уважаемые матросы, офицеры и ветераны ТОФ!

Поздравляю вас с Днем Тихоокеанского флота России!

У Тихоокеанского флота долгая и славная история. На протяжении почти трех столетий он является надежной защитой рубежей нашей страны, а моряки-тихоокеанцы - образцом воинской доблести и беззаветного служения Отечеству. Корабли этой военно-морской базы стали одним из символов Владивостока и Приморья!

Желаю всем, кто служит на кораблях и в береговых частях, ветеранам Тихоокеанского флота – крепкого здоровья, счастья и спокойного моря!

Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский.