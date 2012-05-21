ВЛАДИВОСТОК, 21 мая, ZRPRESS. Японский плавучий транспортный док "Сакура" улучшит экологию Приморья.

В городе Фокино Приморского края прошла торжественная церемония официальной передачи от правительства Японии уникального оборудования, которое будет работать на новом пункте долговременного хранения реакторных отсеков утилизируемых атомных подводных лодок.

Плавучий транспортный док "Сакура", грузоподъемностью 3,5 тыс. тонн, два портальных крана и буксировочное судно "Сумирэ" поставлены в Приморье в соответствии с международными соглашениями между правительствами Российской Федерации и Японии. Уникальное оборудование стоимостью около 2 миллиардов рублей будет использоваться для выполнения задач для окончания жизненного цикла выведенных из строя атомных подводных лодок. Представители японских компаний и сотрудники дипломатических миссий специально прибыли в Приморье, чтобы передать оборудование Дальневосточному центру по обращению с радиоактивными отходами - филиалу ФГУП "РосРАО". По словам его директора Николая Лысенко, это предприятие осуществляет проведение на территории Дальневосточного региона работ по экологической реабилитации радиационно-опасных объектов и работ, связанных с обращением с ядерным топливом, твердыми и жидкими радиоактивными отходами, накопленными в процессе деятельности Военно-Морского Флота и образующимися при эксплуатации и утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энергетическими установками.

На основании Федеральной целевой программы "Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011-2015 годы и на период до 2020 года" в бухте Разбойник создан пункт долговременного хранения реакторных отсеков утилизируемых атомных подводных лодок. Новое оборудование простаивать явно не будет: только в Приморье ждут "очищения" 54 реакторных отсека, 19 будут доставлены с Камчатки.

Председатель комитета Законодательного Собрания по экономической политике и собственности Виктор Горчаков поблагодарил японских коллег за помощь в такой важной для обеих стран работе. "Выход пункта долговременного хранения реакторных отсеков утилизируемых атомных подводных лодок на рабочий режим очень важен для нас, - отметил он. – Спокойная работа вашего предприятия убедит жителей Приморского края, что им ничего не угрожает, а все опасные объекты находятся под строгим присмотром, с ними работают профессионалы, используя современное оборудование".

Присутствующий на торжественной церемонии представитель японского МИДа г-н Ёсида Кенсуке отметил: "Япония придает большое значение партнерским отношениям с Россией в области денуклеаризации. Мы успешно завершили работы по "Ландышу", по программе в области демонтажа АПЛ "Звезда надежды", сегодня, передавая вам оборудование, мы завершаем третий этап нашей совместной работы. Надеюсь, что это весомый вклад в дело денуклеаризации, нераспространения ядерного оружия и охраны окружающей среды бассейна Японского моря".

По мнению Виктора Горчакова, событие, которое состоялось в городе Фокино, будет способствовать более эффективной реализации недавно заключенного соглашения между Российской Федерацией и Японией об использовании атомной энергии в мирных целях, собщает Управление по связям с общественностью и СМИ Законодательного Собрания Приморского края.



