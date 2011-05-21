17 детских загородных и санаторных лагерей в Приморье реализуют путевки по льготным ценам

При стоимости путевки до 16 тысяч рублей эти организации отдыха предоставляют родителям льготу на приобретение детской путевки в размере 50 процентов. Свыше 16 тысяч рублей – не более 8 тысяч. Разницу компенсируют из краевого бюджета.

По мнению специалистов департамента образования и науки Приморского края, предоставление субсидий организациям отдыха будет способствовать увеличение наполняемости лагерей и увеличению количества смен. К тому же эти средства в первую очередь пойдут на развитие и укрепление материально-технической базы организаций отдыха и оздоровления Приморского края.

Всего на сегодняшний день готовы принять детей и подростков 53 организации - 31 загородный оздоровительный лагерь, 15 санаториев и 7 загородных стационарных учреждений.

Те, кто приобрел путевку в детское оздоровительное учреждение (в том числе за пределами Приморского края) за полную стоимость, по-прежнему могут получить компенсацию за счет средств краевого бюджета.

Напомним, с этого года согласно постановлению губернатора размер компенсации увеличен. Она составляет 10 тысяч рублей на отдых одного ребенка из семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в крае. Семьи, чей доход превышает краевой прожиточный минимум, получат в виде компенсации по 8 тысяч рублей на каждого ребенка школьного возраста.

Для получения компенсации родителям необходимо обратиться в территориальные отделы опеки и попечительства и предъявить оригиналы и копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка, а также оригиналы путевки и чека, подтверждающего ее приобретение.

Порядок возмещения средств, потраченных родителями на путевки в загородные лагеря, санатории, турбазы действует в Приморском крае с 2010 года. По мнению губернатора Сергея Дарькина, выступившего с инициативой такой меры социальной поддержки, каждый ребенок должен иметь возможность поправить здоровье в течение года вне зависимости от финансового положения родителей.

Приоритетное направление администрации Приморского края – организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году более 14 тысяч детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смогут отдохнуть и поправить здоровье в детских загородных лагерях и санаториях Приморского края. На эти цели будет потрачено 80 миллионов рублей средств федерального и краевого бюджетов.

Всего на организацию детского отдыха и оздоровления в краевом бюджете на 2011 год предусмотрено почти 200 миллионов рублей. Из них семь миллионов рублей будут направлены на оздоровление воспитанников детских домов. 50 миллионов - на организацию пришкольного отдыха. Остальные средства пойдут на выплату компенсаций родителям за детский отдых и субсидий детским оздоровительным учреждениям края.

За пять месяцев 2011 года компенсацию за детскую путёвку уже получили 180 человек. На это из средств краевого бюджета выделено более 1 миллиона рублей. В 2010 году компенсацию получили 3 525 человек на сумму 16,7 миллионов рублей.

Список загородных и санаторных лагерей Приморского края, реализующие путевки по льготной цене:

- ДЗОЛ «Прометей» (г. Владивосток). Стоимость путевки с учетом льготы 10–10,5 тысяч рублей. Смены: с 21 июня по 11 июля; с 14 июля по 3 августа; с 6 по 26 августа;

- ДЗОЛ «Наши гости» (г. Владивосток). Стоимость путевки с учетом льготы 16 тысяч рублей. Смена: с 30 мая по 19 июня;

- Санаторий профилакторий «Экспресс» (г. Владивосток). Стоимость путевки с учетом льготы 15,1 тысяч рублей. Смена: с 27 мая по 16 июня;

- ДЗОЛ «Бухта Отрада» (г. Находка). Стоимость путевки с учетом льготы 9,1–12,1 тысяч рублей. Смены: с 1 по 21 июня; с 23 июня по 13 июля; с 15 июля по 4 августа;

- ДЗОЛ «Юность» (г. Дальнегорск). Стоимость путевки с учетом льготы 8 тысяч рублей. Смены: с 30 июня по 20 июля; с 8 по 24 августа;

- ДОЛ «Мечта» (г. Находка). Стоимость путевки с учетом льготы 8–10 тысяч рублей. Смены: с 1 по 21 июня; с 11 по 31 июля;

- ДЗОЛ «Астероид» (г. Уссурийск). Стоимость путевки с учетом льготы 8,8–11,8 тысяч рублей. Смены: с 24 июня по 14 июля; с 17 июля по 6 августа; с 8 по 28 августа;

- ДЗОЛ - профилакторий «Прогресс» (г. Арсеньев). Стоимость путевки с учетом льготы 7,5 тысяч рублей. Смены: с 13 июня по 3 июля; с 11 по 31 июля;

- ДЗОЛ «Антарес» (г. Находка). Стоимость путевки с учетом льготы 11,5–14,2 тысячи рублей. Смены: с 20 июня по 10 июля; с 12 июля по 1 августа; с 3 по 23 августа;

- ДЗОЛ «Солнечный луч» (г. Владивосток). Стоимость путевки с учетом льготы 7,7 тысяч рублей. Смены: с 1 по 21 июня; с 24 июня по 14 июля; с 18 июля по 7 августа; с 10 по 30 августа;

- ДЗОЛ «Санаторий «Седанка» (г. Владивосток). Стоимость путевки с учетом льготы 15,1 тысяч рублей. Смены: с 26 мая по 15 июня; с 3 по 23 августа;

- ДЗОЛ «Костер» (г. Партизанск). Стоимость путевки с учетом льготы 8 тысяч рублей. Смены: с 25 июня по 15 июля; с 18 июля по 7 августа;

- Санаторий «Сахарный ключ» (г. Владивосток). Стоимость путевки с учетом льготы 14 тысяч рублей. Смены: с 4 по 24 июня; с 26 июня по 16 июля; с 18 июля по 7 августа; с 10 по 30 августа;

- ДЗОЛ «Юность» (г. Артем). Стоимость путевки с учетом льготы 8 тысяч рублей. Смены: с 24 июня по 14 июля; с 19 июля по 8 августа;

- ДОЛ «Радуга» (г. Находка). Стоимость путевки с учетом льготы 8–12 тысяч рублей. Смены: с 1 по 21 июня; с 24 июня по 14 июля; с 17 июля по 6 августа;

- Спортивно-оздоровительный центр «Отрада» (г.Находка). Стоимость путевки с учетом льготы 14 тысяч рублей. Смены: с 9 июля по 29 июля;

- Санаторий–профилакторий «Адонис» (п. Восток, Красноармейский район). Стоимость путевки с учетом льготы 10 тысяч рублей. Смены: с 1 по 21 июня; с 23 июня по 13 июля; с 15 июля по 4 августа.



