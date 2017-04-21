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Пчеловоды Приморья сохраняют природу в ареале амурского тигра
В Приморье прошел семинар пчеловодов и переработчиков медопродукции, организованный WWF России и Союзом пчеловодов Приморского края.
Липовый мед Приморья – достойный и благородный продукт нашего времени, сохраняющий природу ареала амурского тигра. Каким образом возродить отрасль, поднять пчеловодство до уровня современных производств, как придать приморскому меду статус мирового бренда, закрепить за дальневосточным регионом в т.ч. мировой имидж территории чистого производства лесных даров из уникальных кедрово-широколиственных лесов, повысить качество продукции, наладить производство органического меда – участниками обсуждения этих вопросов 18-19 апреля на семинаре стали более 50 человек, профессионально занимающихся пчеловодством в Приморском крае.
«Главная задача нашего семинара – объединиться и найти общий язык. Потому что после развала Советского Союза пчеловодством как отраслью никто не занимался, все делалось по старинке, а проблем накопилось немало. Прежде всего – со сбытом и качеством продукции, которое оставляет желать лучшего. А чтобы его повысить, надо и само пчеловодство вести по-другому, – говорит Сергей Бутенко, председатель Союза пчеловодов Приморского края. – Самая же глобальная проблема – это вырубка липы, нашей ресурсной базы, о чем не первый год бьют тревогу пчеловоды. По инициативе губернатора Приморья главы Приморского, Хабаровского краёв, Амурской и Еврейской автономной областей осенью прошлого года направили в Минприроды России совместное обращение. Они предложили включить три вида липы, произрастающих на территории Дальнего Востока – амурскую, маньчжурскую и липу Таке – в перечень пород деревьев, заготовка древесины которых запрещена. Мы надеемся, что в ближайшее время такое решение будет принято Правительством РФ. А ресурсную базу – её надо будет пополнять, и мы уже продумываем, как увеличить посадки липы».
Совместно со Всемирным фондом дикой природы (WWF) Союз пчеловодов Приморского края планирует провести мониторинг липы, для того, чтобы знать, в каком количестве и где она произрастает на территории края, а значит, куда лучше всего выдвигаться на медосбор пчеловодам и где пресс рубок на леса нужно снизить. Как отмечалось на семинаре, на фоне роста населения планеты, городских агломераций, промышленности и транспортной инфраструктуры потенциал использования недревесных функций лесов, их пищевых ценностей в мире все больше набирает обороты.
«Понимание, что окружающая чистая среда и ее продукция все более ценны для гармоничного развития общества, из года в год материализуется в существенное увеличение числа предпринимателей, занимающихся такими дарами леса как липовый мед, кедровые орехи, ягоды – от их заготовки до представления конечного качественного продукта на мировых рынках. В этих условиях просторы природных лесов Приморья – огромные и, главное, возобновляемые богатства, которые все больше начинают ценить как жители уссурийской тайги, так и ближние и дальние соседи по Тихоокеанскому региону», – комментирует Евгений Лепешкин, координатор лесных проектов Амурского филиала WWF России.
Евгений Лепешкин и Селина Ган на пасеке. © Елена Старостина / WWF России
Именно интерес к меду из природных нетронутых территорий привел год назад предпринимателя из Малайзии Селину Ган к знакомству с информацией о ценных тигриных местообитаниях России таких как национальный парк «Бикин», кедрово-широколиственные леса Приморья и встрече со Всемирным фондом дикой природы (WWF). Она уже второй раз– участник семинаров пчеловодов и производителей продукции леса, организуемых при поддержке Амурского филиала WWF в Приморье.
«Цвет, вкус, аромат – это сочетание настолько сильно отличается от того, что мы имеем, например, в тропических странах, и дает все основания полагать, что в Юго-Восточной Азии липовый мед может прочно закрепиться на рынке. Как предприниматель, я считаю, что этот мед действительно может быть представлен как что-то новое, потому что только в Германии я встречала такой мед, а на рынке его практически нет. Вот эта новизна, она и может «взорвать» рынок. Я вижу также огромный потенциал для использования липового меда как основы в напитках, которые мы готовим в нашем ресторане органической кухни», – говорит Селина Ган, предприниматель из Малайзии.
Одним из событий семинара стал мастер-классе по обращению с пчелами, который провел на научно-производственной пасеке Приморского НИИ сельского хозяйства для начинающих пчеловодов заведующий лабораторией пчеловодства ПримНИИСХ, к. с.-х. н. Максим Шаров.
Мастер-класс для начинающих пчеловодов ведет заведующий лабораторией пчеловодства ПримНИИСХ, к. с.-х. н. Максим Шаров. © Елена Старостина / WWF России
Снимаем: в ожидании выхода пчелы. © Елена Старостина / WWF России
«На семинаре были подняты вопросы привлечения молодежи и людей среднего возраста в отрасль, в том числе через программу Дальневосточный гектар, расширения масштабов производства меда и продукции пчеловодства в регионе. Встреча способствовала настрою производителей меда на подход к производству более качественного меда. А именно, использование технологий, свободных от применения антибиотиков», – говорит Алексей Карасев, председатель совета предпринимателей г. Арсеньева, член национального союза заготовителей и переработчиков дикоросов.
Семинар был организован Амурском филиалом Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Союзом пчеловодов Приморского края при поддержке Евросоюза в рамках проекта WWF России «Амурская природоохранная коалиция».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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