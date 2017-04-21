Участники МедиаСаммита-2017 увидят Дальний Восток в объективе пресс-служб

Итоги фотоконкурса для сотрудников пресс-служб подведут на медиафоруме в июне, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита-2017.

Итоги фотоконкурса "Дальний Восток в объективе пресс-служб" будут объявлены на Дальневосточном МедиаСаммите-2017, который состоится 8-10 июня во Владивостоке. Творческий смотр проводится по инициативе Дальневосточной гильдии пресс-служб при поддержке Приморского краевого отделения Союза журналистов России.

Отборочный этап фотоконкурса стартовал 20 апреля и продлится до 20 мая. Как сообщили в оргкомитете, к участию приглашаются пресс-службы предприятий, коммерческих компаний, государственных учреждений Дальневосточного федерального округа, которые могут заявить на конкурс не более трех снимков различной тематической направленности. Главное условие – показать через фотографии сегодняшний день Дальнего Востока, происходящие в регионе события, будни трудовых коллективов, реализуемые проекты развития и т.д.

Технические требования к снимкам описаны в заявке, которую необходимо скачать по ссылке, заполнить и вместе с работами отправить на адрес электронной почты pressdv@mail.ru, указав в теме письма "Фотоконкурс".

"Мы не ограничиваем авторов в жанрах и тематике, не объявляем номинаций, а предлагаем полную свободу выбора. Нашим коллегам есть, что показать и чем удивить, ведь пресс-службами накоплен действительно богатый архив фотографий, которые, если и были опубликованы, то лишь однажды – в качестве иллюстрации к пресс-релизам", — отметил председатель Дальневосточной гильдии пресс-служб, директор департамента внешних коммуникаций ДВФУ Алексей Магаляс.

По его словам, присланные работы оценит жюри, в состав которого вошли профессиональные фотографы, представители Гильдии пресс-служб и Приморского отделения Союза журналистов. Лучшие фотографии войдут в шот-лист и будут представлены непосредственно на МедиаСаммите в формате мультимедийной выставки. Окончательное голосование пройдет открыто через один из пабликов Гильдии пресс-служб. Победителей объявят и наградят на закрытии МедиаСаммита.

"Пресс-службы ежедневно выдают большой объем разнообразного контента, освещая жизнь региона, а фотоконкурс позволит раскрыть еще одну сторону этой работы. Технику часто берут в руки люди, которые фотосъемке специально не обучались, но делают они это очень профессионально. Нас ждет интересный проект, благодаря которому мы увидим, чем живет и как развивается сегодня Дальний Восток", — уверен председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов.

Досье "Золотого Рога": Гильдия работников пресс-служб входит в состав Приморского отделения Союза журналистов России и объединяет по профессиональному принципу сотрудников пресс-служб, служб по связям с общественностью предприятий, учреждений, организаций, действующих на территории Дальневосточного федерального округа. Решение о создании Гильдии было принято по итогам первого Дальневосточного МедиаСаммита в июне 2014 года, учредительное собрание состоялось в марте 2015 года.

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиа-сообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.