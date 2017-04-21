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Эксперты обсудили первый год реализации закона о "дальневосточном гектаре"
20 апреля в Москве в рамках подготовки к третьему Восточному экономическому форуму прошел экспертный круглый стол на тему «Год закону о «дальневосточном гектаре»: первые результаты и перспективы», сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
1 мая 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о «дальневосточном гектаре». Согласно документу, каждый россиянин на пять лет может получить в безвозмездное пользование участок земли в любом из девяти регионов Дальнего Востока, а в дальнейшем оформить его в аренду или собственность. Проект рассчитан до 2035 года.
По словам заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Сергея Качаева, в настоящее время подано более 84 тысяч заявлений на предоставление земельных участков, из них в пользование гражданам переданы 12 тысяч.
«Завершается первый год реализации закона о «дальневосточном гектаре». В настоящее время вносятся поправки в закон, которые позволят упростить доступ граждан к земельным участкам, ведется работа с регионами по обеспечению получателей земли необходимой инфраструктурой, продолжается разработка системы мер государственной поддержки для получателей гектаров, а также совершенствуется федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ», с помощью которой граждане могут получить участок», – рассказал С.Качаев.
Наибольший интерес к земельным участкам проявляют жители Дальнего Востока – около 85% от общего числа заявок, а также жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Краснодарского края и Свердловской области. Самым большим спросом пользуются гектары в Приморском крае, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Россияне чаще всего берут землю для индивидуального жилищного строительства, сельского хозяйства и рекреационной деятельности.
«Подготовлено более 30 типовых бизнес-планов по использованию земельного участка, которые размещены на сайте Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Второй год подряд проводится конкурс «Дальневосточный гектар», который позволит выявить лучшие идеи по использованию участков. Победители конкурса смогут представить свои проекты на третьем Восточном экономическом форуме», – отметил заместитель генерального директора Агентства Денис Кузин.
По словам Д.Кузина, среднее время между подачей заявления и получением земельного участка сейчас составляет 33 рабочих дня. Совершенствование работы уполномоченных органов и их взаимодействия с Росреестром при выдаче гектаров позволит сократить этот срок до 21 дня.
Заявки на получение «дальневосточного гектара» можно оформить удаленно и с минимальным набором документов в информационной системе «НаДальнийВосток.РФ», оператором которой является Росреестр, или в региональных МФЦ по всей России.
«Способ предоставления земельных участков является революционным для нашей страны. В настоящее время в систему поступает около 1 тысячи заявлений в сутки», – заявил заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин.
Спикеры отметили, что одной из основных задач является развитие инфраструктуры на территориях, где предоставляются земельные участки. В настоящее время дальневосточные регионы корректируют планы развития инфраструктуры в соответствии с теми заявками, которые оставляют граждане.
Практические результаты реализации закона о «дальневосточном гектаре» и дальнейшие перспективы будут обсуждаться на специальной сессии в рамках третьего Восточного экономического форума, который пройдет 6–7 сентября во Владивостоке. В ней примут участие, в том числе, представители Минвостокразвития РФ, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, губернаторы дальневосточных регионов и получатели земельных участков.
Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru
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